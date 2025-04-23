В Новоалтайске доберманы без намордников повалили пенсионера на асфальт

У мужчины сместился тазобедренный протез и лопнула кость

23 апреля 2025, 14:15, ИА Амител

Доберманы напали на мужчину в Новоалтайске / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Новоалтайске два добермана без намордников напали на мужчину, который выгуливал собаку. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Судя по опубликованным в Сети кадрам, доберманов не смогла удержать хозяйка. Они вырвались и побежали к собаке мелкой породы, которую выгуливал пожилой мужчина. Животные опутали ногу пенсионера, после чего тот упал. В результате у пострадавшего сместился тазобедренный протез и лопнула кость. Сейчас он находится в больнице.

Местные жители неоднократно замечали, что собаки срываются с поводков и бегают по подъезду. При этом, со слов очевидцев, хозяйка доберманов не признает своей вины в случившемся.

Сотрудники ОМВД по Новоалтайску проводят проверку и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, похожий случай ранее произошел в Барнауле: на местного жителя напал алабай. По словам очевидцев, хозяева собаки не согласны с тем, что она может представлять опасность.