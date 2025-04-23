В Новоалтайске доберманы без намордников повалили пенсионера на асфальт
У мужчины сместился тазобедренный протез и лопнула кость
23 апреля 2025, 14:15, ИА Амител
В Новоалтайске два добермана без намордников напали на мужчину, который выгуливал собаку. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Судя по опубликованным в Сети кадрам, доберманов не смогла удержать хозяйка. Они вырвались и побежали к собаке мелкой породы, которую выгуливал пожилой мужчина. Животные опутали ногу пенсионера, после чего тот упал. В результате у пострадавшего сместился тазобедренный протез и лопнула кость. Сейчас он находится в больнице.
Местные жители неоднократно замечали, что собаки срываются с поводков и бегают по подъезду. При этом, со слов очевидцев, хозяйка доберманов не признает своей вины в случившемся.
Сотрудники ОМВД по Новоалтайску проводят проверку и устанавливают все обстоятельства инцидента.
Напомним, похожий случай ранее произошел в Барнауле: на местного жителя напал алабай. По словам очевидцев, хозяева собаки не согласны с тем, что она может представлять опасность.
14:27:30 23-04-2025
Да нам и не надо раскаянья хозяйки, нам надо чтобы хозяйка понесла такие финансовые потери, что б ее внуки помнили что на собаке должны быть намордники.
14:45:47 23-04-2025
при чем тут раскаяния хозяйки? доберманы она выгуливала? она- свидетели имеются. Налетели повалили и сломали тазобедренную кость доберманы? они самые - следовательно статья УК: причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности без умысла -три года тюрьмы хозяйке. А незнание ей УК не освобождает ее от ответственности
15:10:35 23-04-2025
В "Изумрудном" гулять опасно, постоянно с псами без намордников встречаешься на пешеходных дорожках. А замечание хозяину сделаешь - облает.
16:13:45 23-04-2025
Гость (15:10:35 23-04-2025) В "Изумрудном" гулять опасно, постоянно с псами без намордни... Да, парки превратили в собачий туалет, я живу рядом с парком вижу постоянно как туда ведут выгуливать собак.
19:38:38 23-04-2025
Гость (16:13:45 23-04-2025) Да, парки превратили в собачий туалет, я живу рядом с парком... В парках по правилам благоустройства должна быть площадка для выгула собак, а вот то, что нерадивых хозяев не штрафуют, это упущение администрации, оштрафовали бы раз, другой и все бы с совочками и с мешочками ходили, еще бы и веник прихватывали.
09:04:35 24-04-2025
Гость (16:13:45 23-04-2025) Да, парки превратили в собачий туалет, я живу рядом с парком... А куда вести? Властям претензии пишите. Площадок для выгула НЕТ!!! И даже когда жители САМИ готовы территории огородить и устроить площадку - никакой помощи.
16:37:31 23-04-2025
Гость (15:10:35 23-04-2025) В "Изумрудном" гулять опасно, постоянно с псами без намордни... вызывайте полицию
19:40:31 23-04-2025
Гость (16:37:31 23-04-2025) вызывайте полицию... И полиция ответит -собака агрессивная - нет! Хотя наша полиция вон как дворового щенка испугалась, да еще и отписки выдает, за ложь они не отвечают, не дай бог Вы на месте этих несчастных животных окажетесь, бумеранг....
15:15:27 23-04-2025
Ну и что? Регистрация спасла старика? Нет! И не могла она спасти...Потому, что задача у маркировки и регистрации другая...Никакого отношения к безопасности не имеющая...
15:44:39 23-04-2025
Дюша (15:15:27 23-04-2025) Ну и что? Регистрация спасла старика? Нет! И не могла она сп... а регистрация это только подготовка к рейдам и штрафованию хозякев псов без намордников. Точно так же как штрафуют автовладельцев за езду без ремня безопасности или при наличии тонировки. Есть патруль с прибором. Считыватель данных хозяина и все. Патруль прошелся и штрафы прилетают в городской бюджет. И думаю что доход этот превысит доход от гаишников в разы
16:04:26 23-04-2025
умный (15:44:39 23-04-2025) а регистрация это только подготовка к рейдам и штрафованию х... Андрейка уже не знает где к майским праздникам 0,5 взять в долг... Если он сейчас еще и гавкать начнет, то его вместе с доберманами в одну клетку закинут.
09:02:49 24-04-2025
умный (15:44:39 23-04-2025) а регистрация это только подготовка к рейдам и штрафованию х... А если пес без маркера и хозяин без документов? Вязать будут?
12:10:19 24-04-2025
Дюша (09:02:49 24-04-2025) А если пес без маркера и хозяин без документов? Вязать будут... на 15 суток обоих за хулиганство
15:16:03 23-04-2025
Похоже на несчастный случай. Сам запутался, собаки чё, могут предвидеть куда поводок понесёт?
18:19:46 23-04-2025
Гость (15:16:03 23-04-2025) Похоже на несчастный случай. Сам запутался, собаки чё, могут... У собак есть хозяин, вот он и должен отвечать. Мечтаю о новостях типа: "В Новоалтайске отловили и усыпили десяток собак особо опасных пород".
15:49:58 23-04-2025
Собак на мыло, хозяйку в тюрьму.
15:51:33 23-04-2025
Хозяйке огромный штраф и выплата компенсации на лечение и восстановление пожилого человека. Собак на СВО.
15:56:18 23-04-2025
Запретить держать таких страшных собак! Ужесточить ответственность!
17:27:57 23-04-2025
Из собак можно сделать чучела. А хозяйку в тюрьму или штраф такой, чтобы сама чучела из собак всю оставшуюся жизнь делала.
18:08:20 23-04-2025
Собак однозначно уничтожить, теперь они не остановятся.
18:20:12 23-04-2025
Суд поможет хозяйке признать вину и оплатить расходы , которые понесёт человек. Надеюсь, ему подскажут обратиться в суд после операции.
19:02:01 23-04-2025
Прочитал коменты и...что тут скажешь. Из текста понятно, что доберы запутали поводками мужика и он неудачно упал. Они никого не покусали, хотя и могли, так как были без намордников. Полоротая хозяйка конечно должна понести наказание. Но особо хочется отметить как оскалились, зарычали и потребовали крови двуногие алабаи. Хотя, это уже к сожалению норма. Грустно.
09:48:11 24-04-2025
Сибиряк. (19:02:01 23-04-2025) Прочитал коменты и...что тут скажешь. Из текста понятно, что... там видео есть. посмотрите
12:15:23 24-04-2025
Сибиряк. (19:02:01 23-04-2025) Прочитал коменты и...что тут скажешь. Из текста понятно, что... вся опасность в том что без намордников. Что у зверя в голове никогда не понять. И обьектом может стать не только старик но и например малыш идущий с с мамой за руку. Этот случай однозначно уголовный
19:02:19 23-04-2025
Амик! Вы когда комментарии публикует, так же людей ненавидите? На мыло, штраф, и т. д. Только жестокость поощряете, почему нельзя адекватно преподнести репортаж, дед сам в поводка запутался, ни собаки, ни тем более их хозяин закон не нарушили. Вы попадете жестокость, разобщенность и ненависть людей к другим людям и животным. пропуская такие
19:16:13 23-04-2025
Гость (19:02:19 23-04-2025) Амик! Вы когда комментарии публикует, так же людей ненави... Вы хозяйка этих телят, которая с ними справиться не в состоянии? Хотя вы в этом никогда не признаетесь. Вопрос был задан зря. Почему они у вас деда запутали, а не под вашим седалищем были? Почему без намордников? Почему вы свои огрехи в воспитании питомцев пытаетесь на сайт свалить? Если бы ваши песели стояли возле вас рядом, то они бы деда не запутали и не уронили. Так что... Сами получили, то, что заслужили...
Вы, пострадавшему деду, когда финансово помочь планируете?
19:36:33 23-04-2025
Гость (19:16:13 23-04-2025) Вы хозяйка этих телят, которая с ними справиться не в состоя... Внимательно читайте закон, в намордниках только опасные породы собак, и это не эти собаки. Поводок у хозяйки есть! И он менее 2-х метров. Почему у другого владельца собаки собака без поводка, вы вопрос не задаете, Я тоже плохо хожу, с костылем, собаки костыль не любят, но так же как и перед пешеходным переходом останавливаюсь и убеждаюсь в безопасности, дедушку жалки и здоровья ему, но собаки не виноваты, жестокость комментаторов - наказуема, как призыв к насилию Амику - хайп, самые читаемые статьи, они комментаторов сртравливают.
20:21:59 23-04-2025
Гость (19:36:33 23-04-2025) Внимательно читайте закон, в намордниках только опасные поро...
На алтайском ресурсе один невменяй подписывающийся Счастливуем вообще призывал травить детей вместо собак. Так и писал - детей своих отравите. И ничего, это не вызыват ни у кого возмущения. А тебя прям штраф затриггерил до падучей.
20:33:51 23-04-2025
Гость (19:36:33 23-04-2025) Внимательно читайте закон, в намордниках только опасные поро... Никто и не говорит о вине собак. У них есть хозяин, допустивший происшествие с серьёзной травмой человека, от которой, учитывая возраст, он может и не оправиться. Ему и отвечать.
19:26:50 23-04-2025
Таких собак надо держать в КУЕТЕ и хозяйку тоже.
20:18:14 23-04-2025
Любители псов - в деревни уезжайте! И там хоть фермы по разведению кобелей стройте на свои деньги. В городе не должно быть собак!
09:05:48 24-04-2025
Гость (20:18:14 23-04-2025) Любители псов - в деревни уезжайте! И там хоть фермы по разв... Сам вали...Чем ты лучше собаки? У любой дворняги прав жить на Земле ровно столько же как и у тебя.
09:41:51 24-04-2025
Дюша (09:05:48 24-04-2025) Сам вали...Чем ты лучше собаки? У любой дворняги прав жить н... Поясни, что за закон, уравнивающий права человека и собак? В Конституции, гражданском или уголовном кодексе? Может, в трудовом кодексе?)))
11:52:26 24-04-2025
Гость (09:41:51 24-04-2025) Поясни, что за закон, уравнивающий права человека и собак? В... Ну если законы морали для тебя звук пустой, то скажу по другому. У меня есть право держать собаку и если тебе не нравится - вали в тайгу ибо в деревне тоже есть люди с собаками.
13:45:49 24-04-2025
Однобокая и неправдивая подача информации.
Надо было написать так: собака без намордника и паводка на свободном выгуле спровоцировала своим лаем других собак, которые подбежали к ней. Однако, пенсионер запутался в их поводках, упал и получил травмы.
А так, да. Поощрение ненависти. У многих даже призывы к насилию
16:55:59 24-04-2025
Господи, когда их уже отстреливать начнут. Невозможно постоянно жить в страхе.