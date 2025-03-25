"Милая собачка". На жителя Барнаула набросился алабай
Соседка мужчины уверена, что это могло привести к беде
25 марта 2025, 18:30, ИА Амител
В Барнауле на улице Краевой, 160, на мужчину напал алабай. Об этом рассказала подписчица Telegram-канала "Инцидент Барнаул".
"Если бы мы не вмешались, не стали отвлекать пса от мужчины, точно была бы беда", – говорит она.
Жительница краевой столицы призвала соседей по улице быть внимательнее. По ее словам, хозяевам собаки "плевать на все", и они не признают, что алабай может представлять какую-либо опасность.
"Без мата никак не сказать, когда увидишь такую милую собачку", – заявила подписчица канала.
Большая часть барнаульцев поддержали публикацию. По мнению многих комментаторов, собак таких крупных пород нельзя оставлять без присмотра, а сами хозяева должны нести ответственность за подобные случаи:
- "Ужесточать срочно наказание надо за подобное, это уже не смешно, прямо по полной ужесточать. Такими темпами из дому будем бояться выходить".
- "Ну вот. Бегает на свободном выгуле. Приравнивается к беспризорным и отстреливается/отлавливается и усыпляется. Но при этом устанавливается хозяин и штрафуется. Чтобы следующую не завел".
- "Они имеют право ее пристрелить. Как животное, угрожающее жизни и здоровью граждан".
- "Таких горе-хозяев нужно начинать привлекать к конкретной ответственности с отбыванием срока наказания в местах лишения свободы".
При этом есть и те, кто встал на сторону хозяев и их собаки:
- "Зачем было лезть к собаке и акцентировать внимание на породе? Прошел бы мужик мимо, никакая собака бы не кинулась".
- "Да перестаньте, они никого не трогают, если не видят угрозу для себя или хозяина, у самого такая прелесть".
- "Типичные городские нытики. По видео видно, что он ни на кого не нападал. Он просто гавкал на человека".
В январе в Рубцовске на 11-летнюю девочку напала собака. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ – "Халатность".
19:04:04 25-03-2025
Просто интересно: За последние два часа появилось две новости о том,что сбили людей на пешеходных переходах. В одном случае- ребенка сбил грузовик, во втором- девушку насмерть в Рубцовске. По каждой новости всего по одному комментарию. Никто не требует справедливого возмездия,наказания для водителей.Как будто так и надо,так и нормально. А любая новость о бродячих несчастных животных вызывает поток ненависти. Может быть с людей начнем что-то менять? А уже потом за собак возьмемся..
20:56:41 25-03-2025
Гость (19:04:04 25-03-2025) Просто интересно: За последние два часа появилось две новост... давай начнем с тебя - людей надо менять
19:24:53 25-03-2025
тем, кто ничего не знает про алобаев, рассказываю: у алабаев нет беспричинной агрессии к человеку. генетически нет. с давних времён кочевники уничтожали особей, проявивших агрессию к человеку.
в случае чего, они будут предупредительно рычать и лаять, но никогда не нападут просто так, а только в случае явной угрозы себе или хозяину. это потрясающие умные собаки. в то, что алабай просто так накинулся на гражданина, я не верю.
да и если бы такое произошло, то от гражданина остались только лоскуты, учитывая мощь пса и статья была бы совсем другой- некролог.
20:07:10 25-03-2025
Элен без ребят (19:24:53 25-03-2025) тем, кто ничего не знает про алобаев, рассказываю: у алабаев... Хаски... Недавно..
20:30:11 25-03-2025
Элен без ребят (19:24:53 25-03-2025) тем, кто ничего не знает про алобаев, рассказываю: у алабаев... Уточняю алабай загрыз известного врача уролога города Барнаула Яковец Ярославу Валерьевну. А вы пишите что эта порода не может. Все может быть в нашец жизни.
20:54:22 25-03-2025
Элен без ребят (19:24:53 25-03-2025) тем, кто ничего не знает про алобаев, рассказываю: у алабаев... Блин, что у вас в голове...
08:17:31 26-03-2025
Гость (20:54:22 25-03-2025) Блин, что у вас в голове......
А что, не понятно? Ты еще у Мусика об этом спроси. Там вообще черная дыра.
17:00:35 26-03-2025
Элен без ребят (19:24:53 25-03-2025) тем, кто ничего не знает про алобаев, рассказываю: у алабаев... Я часто хожу мимо одного дома, где содержатся два алабая. И я вам скажу, что они максимально агрессивно ведут себя по отношению к прохожим. И не надо сказки рассказывать о добродушности собак. К хозяевам собаки всегда дружелюбны. Я не спорю, если человек осознает свою ответственность, постоянно занимается их воспитанием, социализацией - то да, собаки у данного хозяина могут быть неагрессивными. Но положа руку на сердце, сколько действительно адекватных владельцев, кто этим занимается???
19:45:42 25-03-2025
Несколько лет назад во Власихе алабай загрыз насмерть женщину известного врача уролога в Барнауле .
19:53:43 25-03-2025
на содержание животных должно быть разрешение, как в других странах. Особенно собак бойцовых пород, по хорошему хозяева не понимают. Запрещен уже самовыгул, пора начинать наказывать хозяев.
20:26:01 25-03-2025
Гость (19:53:43 25-03-2025) на содержание животных должно быть разрешение, как в других ... Так там другие приоритеты
21:41:14 25-03-2025
Гость (19:53:43 25-03-2025) на содержание животных должно быть разрешение, как в других ... во- первых, нет никаких "бойцовых" пород. а во вторых, алабай- это овчарка. пастух, по большому счету. они не рождены убивать, их предназначение- охранять. у меня нет собаки, но это никак не мешает мне понять, что мелочь типа чихуа, гораздо агрессивнее и злее алабаев.
07:20:08 26-03-2025
Элен без ребят (21:41:14 25-03-2025) во- первых, нет никаких "бойцовых" пород. а во вторых, алаба... Ни раэу не слышал ,чтоб чихуа загрызла людей.
21:19:08 25-03-2025
как-то видео из юэсэй попадалось.
там два копа в частный сектор на вызов приехали, там беспризорная собака.
они просто ее вальнули и увезли.
ни визгов зоошизы, ни тендеров на отстрел и содержание, ни законопроектов от муниципалитетов.
просто вальнули и вопрос закрыт, наверное, максимум за два патрона отчитались и все.
06:45:01 26-03-2025
Гость (21:19:08 25-03-2025) как-то видео из юэсэй попадалось.там два копа в частный ... там также нет и непонятного превышения необходимой обороны... и реальных преступников казнят, а не цацкаются с ними!
08:45:39 26-03-2025
Гость (21:19:08 25-03-2025) как-то видео из юэсэй попадалось.там два копа в частный ... Так там и негров отстреливают без суда и следствия...
21:23:56 25-03-2025
На крупных собак должно быть разрешение, как на оружие, и серьёзный налог. Чтобы только очень немногие могли содержать такое животное и нормально следить за ним. Иначе - отстрел или изъятие и усыпление через 3 дня, не больше.
22:31:06 25-03-2025
На меня лет 8 назад на пересечении Попова/Взлетная бежал Алабай с обрывком паводка на шее в компании 2 немецких овчарок. Время было 3 ночи. Когда осталось между нами 2 метра, выстрелил из сигнала охотника холостым и собаки убежали. Удивило, что собаки не гавкали.
23:14:32 25-03-2025
Соседка мужчины уверена, что это могло привести к беде------- если бы да кабы) текст читать надо, а не тупые заголовки. "По видео видно, что он ни на кого не нападал. Он просто гавкал на человека" - пишет в тексе новости человек, который видел видео. Но свободного выгула быть не должно, это совершенно точно, ни для таких серьезных собак, ни для мелких недособак.
08:04:22 26-03-2025
Собака Алабай Мужика не кусай
08:50:01 26-03-2025
Народ, по всему видно что в СМИ спущена разнарядка разжигать ненависть к собакам и собачникам. Понимайте это правильно. СМИ давно занимаются разжиганием между разными группами людей и это безнаказано. Собачники - догхантеры, атеисты - веруны, курильщики - те, кому воняет, водители - пешеходы...И так до бесконечности...Цель понятна.. Пока мы не объединимся нас по одному об коленку переломают.
15:39:46 26-03-2025
Дюша (08:50:01 26-03-2025) Народ, по всему видно что в СМИ спущена разнарядка разжигать...
Да пора бы. Не переломать, но хотя бы в дурку поместить. Вообще не понимаю, ну хотите вы псарню развести, поезжайте в деревню. И там, на своем участке, хоть слона заведите. Зачем вы с этими собаками к людям лезете, которые на хотят с ними сталкиваться ни в каком виде! А то, о чем ты пишешь, называется паранойя. Весеннее обострение. Правда, полечись.