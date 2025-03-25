"Милая собачка". На жителя Барнаула набросился алабай

Соседка мужчины уверена, что это могло привести к беде

25 марта 2025, 18:30, ИА Амител

Алабай / Фото: Reba Spike / Unsplash

В Барнауле на улице Краевой, 160, на мужчину напал алабай. Об этом рассказала подписчица Telegram-канала "Инцидент Барнаул".

"Если бы мы не вмешались, не стали отвлекать пса от мужчины, точно была бы беда", – говорит она.

Жительница краевой столицы призвала соседей по улице быть внимательнее. По ее словам, хозяевам собаки "плевать на все", и они не признают, что алабай может представлять какую-либо опасность.

"Без мата никак не сказать, когда увидишь такую милую собачку", – заявила подписчица канала.

Большая часть барнаульцев поддержали публикацию. По мнению многих комментаторов, собак таких крупных пород нельзя оставлять без присмотра, а сами хозяева должны нести ответственность за подобные случаи:

"Ужесточать срочно наказание надо за подобное, это уже не смешно, прямо по полной ужесточать. Такими темпами из дому будем бояться выходить".

"Ну вот. Бегает на свободном выгуле. Приравнивается к беспризорным и отстреливается/отлавливается и усыпляется. Но при этом устанавливается хозяин и штрафуется. Чтобы следующую не завел".

"Они имеют право ее пристрелить. Как животное, угрожающее жизни и здоровью граждан".

"Таких горе-хозяев нужно начинать привлекать к конкретной ответственности с отбыванием срока наказания в местах лишения свободы".

При этом есть и те, кто встал на сторону хозяев и их собаки:

"Зачем было лезть к собаке и акцентировать внимание на породе? Прошел бы мужик мимо, никакая собака бы не кинулась".

"Да перестаньте, они никого не трогают, если не видят угрозу для себя или хозяина, у самого такая прелесть".

"Типичные городские нытики. По видео видно, что он ни на кого не нападал. Он просто гавкал на человека".

В январе в Рубцовске на 11-летнюю девочку напала собака. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ – "Халатность".