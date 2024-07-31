В Новоалтайске мужчина спас ребенка, которого мать хотела сбросить с балкона

37-летнюю женщину арестовали — ее обвиняют в покушении на убийство малолетнего

31 июля 2024, 19:42, ИА Амител

Подозреваемая в суде / Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

37-летнюю жительницу Республики Алтай подозревают в покушении на убийство своего двухлетнего сына. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, инцидент произошел вечером 29 июля.

По данным следствия, женщина свесила с балкона четвертого этажа общежития своего сына, угрожая сбросить вниз. Избежать трагедии удалось благодаря очевидцу, который спустился к ней с пятого этажа. Женщина испугалась и выбежала на улицу с ребенком, где по дороге мужчина попросил сотрудников Росгвардии задержать ее.

Известно, что семья женщины многодетная – в ней воспитывается четверо детей. Их изъяли и поместили в специализированное учреждение. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего"). Фигурантку заключили под стражу. Следователи проводят необходимый комплекс действий.

К ситуации также подключилась прокуратура: прокурор края Антон Герман поручил проверить причины и условия произошедшего, проживание в семье, соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.