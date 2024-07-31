В Новосибирске восьмилетняя девочка распылила перцовый баллончик в лицо женщине

Пострадавшая не стала обращаться в полицию, но ищет родителей девочки

31 июля 2024, 18:31, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Новосибирске восьмилетняя девочка разбрызгала в лицо женщины перцовый баллончик. Как сообщает "КП-Новосибирск", инцидент произошел на улице Зорге.

По словам пострадавшей, инцидент произошел, когда ее сын играл на детской площадке. Ребенок залез на горку, чтобы скатиться, что не понравилось девочке.

"Она спросила: "Почему мальчик сюда залез? Мы же играем". Начала сталкивать с горки, а потом ногой пнула. Я сделала ей замечание", – рассказала женщина.

В ответ несовершеннолетняя начала материться и заявила, что научила "посылать" ее мама. Женщина попросила отвести ее к ней, однако когда они дошли до подъезда, ребенок достал баллончик и пшикнул ей в лицо.

Врачи диагностировали у жительницы Новосибирска ожог. Сейчас она ищет родителей девочки, чтобы поговорить с ними, а заявление пока писать не стала.