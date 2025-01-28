В Новоалтайске потушили четыре горящих гаража
Один из них полностью уничтожен
28 января 2025, 12:20, ИА Амител
Фото: Cullan Smith / unsplash.com
В Алтайском крае за 27 января потушили 24 пожара, 15 из них произошли в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали четыре возгорания.
Как сообщили в МЧС региона, один из пожаров случился в Новоалтайске. Там вечером на улице Октябрьской горели гаражи.
"На момент прибытия первого подразделения четыре гаража горели открытым огнем. В результате пожара один гараж уничтожен, у других повреждены стены, обшивка и крыши. В одном из гаражей эвакуирован газовый баллон. Площадь горения составила порядка 50 кв. м", – рассказали в ведомстве.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
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