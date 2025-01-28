В Новоалтайске потушили четыре горящих гаража

Один из них полностью уничтожен

28 января 2025, 12:20, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Алтайском крае за 27 января потушили 24 пожара, 15 из них произошли в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали четыре возгорания.

Как сообщили в МЧС региона, один из пожаров случился в Новоалтайске. Там вечером на улице Октябрьской горели гаражи.

"На момент прибытия первого подразделения четыре гаража горели открытым огнем. В результате пожара один гараж уничтожен, у других повреждены стены, обшивка и крыши. В одном из гаражей эвакуирован газовый баллон. Площадь горения составила порядка 50 кв. м", – рассказали в ведомстве.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.