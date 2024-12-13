В Новоалтайске потушили крупный пожар в частном доме
Пострадавших нет
13 декабря 2024, 10:35, ИА Амител
Фото: Cullan Smith / unsplash.com
В Новоалтайске потушили крупный пожар в жилом доме, сообщили в МЧС Алтайского края.
Инцидент случился утром 12 декабря в поселке Токарево на улице Ленинской. Огонь уничтожил веранду и крышу, а также повредил другие части жилища, личные вещи и стены сарая.
Площадь пожара составила около 76 "квадратов". На месте работали 18 человек личного состава и три пожарных авто. Пострадавших нет.
"Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем", – отметили в МЧС.
Всего за 12 декабря в крае ликвидировали 20 пожаров, 11 из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили три пожара.
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