В Новоалтайске потушили крупный пожар в частном доме

Пострадавших нет

13 декабря 2024, 10:35, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Новоалтайске потушили крупный пожар в жилом доме, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился утром 12 декабря в поселке Токарево на улице Ленинской. Огонь уничтожил веранду и крышу, а также повредил другие части жилища, личные вещи и стены сарая.

Площадь пожара составила около 76 "квадратов". На месте работали 18 человек личного состава и три пожарных авто. Пострадавших нет.

"Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем", – отметили в МЧС.

Всего за 12 декабря в крае ликвидировали 20 пожаров, 11 из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили три пожара.