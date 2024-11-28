В Новоалтайске поймали 17-летнего закладчика

Парень учится в лицее

28 ноября 2024, 09:20, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

В Новоалтайске полицейские задержали 17-летнего закладчика, сообщили в МВД Алтайского края.

Парня поймали, когда он делал очередной тайник с "синтетикой". В изъятом свертке было более 18 граммов N-метилэфедрона.

Юноша рассказал, что предложение с обещанием легкого заработка он подыскал в мессенджере. Возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что молодой человек учится на первом курсе в одном из лицеев города.