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В Новоалтайске поймали 17-летнего закладчика

Парень учится в лицее

28 ноября 2024, 09:20, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson
Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

В Новоалтайске полицейские задержали 17-летнего закладчика, сообщили в МВД Алтайского края.

Парня поймали, когда он делал очередной тайник с "синтетикой". В изъятом свертке было более 18 граммов N-метилэфедрона.

Юноша рассказал, что предложение с обещанием легкого заработка он подыскал в мессенджере. Возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что молодой человек учится на первом курсе в одном из лицеев города.

Происшествия борьба с наркотиками Новоалтайск

Комментарии 3

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Элен без ребят

09:24:35 28-11-2024

нужны такие законы и воспитание, чтобы он навсегда остался 17- летним в памяти родных, а остальные забыли про него, как про мусор.

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Гость

09:58:28 28-11-2024

6 лет дадут. в 23 года выйдет. вся жисть впереди

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Гость

10:53:42 28-11-2024

Гость (09:58:28 28-11-2024) 6 лет дадут. в 23 года выйдет. вся жисть впереди... Другу моей племянницы 5,9 дали. Сейчас на СВО.

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