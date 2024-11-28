В Новоалтайске поймали 17-летнего закладчика
Парень учится в лицее
28 ноября 2024, 09:20, ИА Амител
Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson
В Новоалтайске полицейские задержали 17-летнего закладчика, сообщили в МВД Алтайского края.
Парня поймали, когда он делал очередной тайник с "синтетикой". В изъятом свертке было более 18 граммов N-метилэфедрона.
Юноша рассказал, что предложение с обещанием легкого заработка он подыскал в мессенджере. Возбуждено уголовное дело.
Отмечается, что молодой человек учится на первом курсе в одном из лицеев города.
09:24:35 28-11-2024
нужны такие законы и воспитание, чтобы он навсегда остался 17- летним в памяти родных, а остальные забыли про него, как про мусор.
09:58:28 28-11-2024
6 лет дадут. в 23 года выйдет. вся жисть впереди
10:53:42 28-11-2024
Гость (09:58:28 28-11-2024) 6 лет дадут. в 23 года выйдет. вся жисть впереди... Другу моей племянницы 5,9 дали. Сейчас на СВО.