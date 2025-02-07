Жительница Алтая несколько раз пнула десятимесячную дочь, чтобы позлить мужа
Женщина была недовольна поведением дочери
07 февраля 2025, 17:30, ИА Амител
Перед судом предстала 28-летняя жительница Новоалтайска, обвиняемая в жестоком обращении со своей дочерью. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Алтайскому краю.
По данным следствия, в декабре 2024 года женщина, недовольная плачем своей десятимесячной дочери, а также "с целью оказания психологического воздействия на супруга", грубо схватила дочь и потащила ее по полу, после чего несколько раз пнула.
"Своими противоправными действиями женщина причинила дочери физическую боль, нравственные и психические страдания", – сказано в сообщении.
Следователи собрали достаточную доказательственную базу, теперь дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд.
17:36:18 07-02-2025
Мужа пнуть слабо? 🤔
20:51:05 07-02-2025
Господи, зачем ты таким идиотам даёшь детей?
21:28:41 07-02-2025
Муженёк-то чем лучше: почему не вступился за родимую кроху?
23:34:11 07-02-2025
такие твари не матери, они уже психически больны и толку не будет, у таких нужно детей забирать. у нас в подъезде такая живет, трое детей, муж дальнобойщик псих, она психованная пьющая, дети уже все неврастеники с диагнозами. В детдом нужно забирать у таких тварей ребятишек
13:16:25 09-02-2025
На камеру снимали? Подглядывали в окно свидетели? Бред какой-то.