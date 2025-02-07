Жительница Алтая несколько раз пнула десятимесячную дочь, чтобы позлить мужа

Женщина была недовольна поведением дочери

07 февраля 2025, 17:30, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Перед судом предстала 28-летняя жительница Новоалтайска, обвиняемая в жестоком обращении со своей дочерью. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Алтайскому краю.

По данным следствия, в декабре 2024 года женщина, недовольная плачем своей десятимесячной дочери, а также "с целью оказания психологического воздействия на супруга", грубо схватила дочь и потащила ее по полу, после чего несколько раз пнула.

"Своими противоправными действиями женщина причинила дочери физическую боль, нравственные и психические страдания", – сказано в сообщении.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, теперь дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд.