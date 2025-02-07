НОВОСТИПроисшествия

Жительница Алтая несколько раз пнула десятимесячную дочь, чтобы позлить мужа

Женщина была недовольна поведением дочери

07 февраля 2025, 17:30, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Перед судом предстала 28-летняя жительница Новоалтайска, обвиняемая в жестоком обращении со своей дочерью. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Алтайскому краю.

По данным следствия, в декабре 2024 года женщина, недовольная плачем своей десятимесячной дочери, а также "с целью оказания психологического воздействия на супруга", грубо схватила дочь и потащила ее по полу, после чего несколько раз пнула.

"Своими противоправными действиями женщина причинила дочери физическую боль, нравственные и психические страдания", – сказано в сообщении.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, теперь дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд.

Происшествия дети Новоалтайск

Комментарии 5

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Коль

17:36:18 07-02-2025

Мужа пнуть слабо? 🤔

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Гость

20:51:05 07-02-2025

Господи, зачем ты таким идиотам даёшь детей?

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Гость

21:28:41 07-02-2025

Муженёк-то чем лучше: почему не вступился за родимую кроху?

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Гость

23:34:11 07-02-2025

такие твари не матери, они уже психически больны и толку не будет, у таких нужно детей забирать. у нас в подъезде такая живет, трое детей, муж дальнобойщик псих, она психованная пьющая, дети уже все неврастеники с диагнозами. В детдом нужно забирать у таких тварей ребятишек

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Гость

13:16:25 09-02-2025

На камеру снимали? Подглядывали в окно свидетели? Бред какой-то.

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