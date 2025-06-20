В Новоалтайске сбили пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте

Женщину госпитализировали с травмами

20 июня 2025, 20:10, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Новоалтайске легковушка сбила 71-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент произошел на улице Деповской. По предварительным данным, 54-летний водитель за рулем "Шевроле Ланос", двигаясь от улицы Высоковольтной в сторону Промплощадки, наехал на женщину 1954 года рождения. Она переходила дорогу в неустановленном месте.

В результате женщина получила травмы. Ее госпитализировали в городскую больницу № 1.