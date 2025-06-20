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В Новоалтайске сбили пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте

Женщину госпитализировали с травмами

20 июня 2025, 20:10, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Новоалтайске легковушка сбила 71-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент произошел на улице Деповской. По предварительным данным, 54-летний водитель за рулем "Шевроле Ланос", двигаясь от улицы Высоковольтной в сторону Промплощадки, наехал на женщину 1954 года рождения. Она переходила дорогу в неустановленном месте.

В результате женщина получила травмы. Ее госпитализировали в городскую больницу № 1.               

"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия", – заключили в ведомстве.

Новоалтайск

Комментарии 6

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Гость

20:41:26 20-06-2025

Давайте поплачем вместе.

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Гость

22:18:23 20-06-2025

нужно менять правила ПДД.. сбили вне ПП - водитель не виноват и ему оплачивают ремонт машины, моральный.материальный ущерб

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Гость

00:07:46 21-06-2025

Гость (22:18:23 20-06-2025) нужно менять правила ПДД.. сбили вне ПП - водитель не винова... Водитель как раз и летел как дибил

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Гость

11:41:13 23-06-2025

Гость (00:07:46 21-06-2025) Водитель как раз и летел как дибил ... Как я считаю виновата женщина,чем она думала,сама виновата

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Гость

04:38:08 21-06-2025

Гость (22:18:23 20-06-2025) нужно менять правила ПДД.. сбили вне ПП - водитель не винова... Надо менять правила, сбил на пешеходном переходе - сразу в тюрьму. Даже если без последствий для пострадавшего, водителю один год тюрьмы . А если ущерб здоровью, то больше. Сразу исчезнет проблема. Пешеходы будут ходить строго по зебре, водители их пропускать.

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Кхм...

12:56:27 21-06-2025

Почему всегда виноват водитель? А потому что его искать легче.

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