В Новоалтайске сбили пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте
Женщину госпитализировали с травмами
20 июня 2025, 20:10, ИА Амител
В Новоалтайске легковушка сбила 71-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Инцидент произошел на улице Деповской. По предварительным данным, 54-летний водитель за рулем "Шевроле Ланос", двигаясь от улицы Высоковольтной в сторону Промплощадки, наехал на женщину 1954 года рождения. Она переходила дорогу в неустановленном месте.
В результате женщина получила травмы. Ее госпитализировали в городскую больницу № 1.
"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия", – заключили в ведомстве.
20:41:26 20-06-2025
Давайте поплачем вместе.
22:18:23 20-06-2025
нужно менять правила ПДД.. сбили вне ПП - водитель не виноват и ему оплачивают ремонт машины, моральный.материальный ущерб
00:07:46 21-06-2025
Гость (22:18:23 20-06-2025) нужно менять правила ПДД.. сбили вне ПП - водитель не винова... Водитель как раз и летел как дибил
11:41:13 23-06-2025
Гость (00:07:46 21-06-2025) Водитель как раз и летел как дибил ... Как я считаю виновата женщина,чем она думала,сама виновата
04:38:08 21-06-2025
Гость (22:18:23 20-06-2025) нужно менять правила ПДД.. сбили вне ПП - водитель не винова... Надо менять правила, сбил на пешеходном переходе - сразу в тюрьму. Даже если без последствий для пострадавшего, водителю один год тюрьмы . А если ущерб здоровью, то больше. Сразу исчезнет проблема. Пешеходы будут ходить строго по зебре, водители их пропускать.
12:56:27 21-06-2025
Почему всегда виноват водитель? А потому что его искать легче.