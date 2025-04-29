В Новоалтайске сгорел двухквартирный частный дом из-за короткого замыкания

Пострадавших нет

29 апреля 2025, 12:25, ИА Амител

Пожар в Новоалтайске / Фото: МЧС Алтайского края

Пожар произошел в частном доме утром 29 апреля в Новоалтайске на улице 2-й Алтайской, сообщили в МЧС Алтайского края.

На месте работали пять пожарных расчетов в составе 15 человек.

"Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание площадью около 100 квадратных метров было локализовано в течение 20 минут. В результате оперативной работы удалось предотвратить распространение огня на соседние строения. Пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в одной из квартир.