В Алтайском крае за сутки потушили 83 пожара

Восемь из них пришлось на жилую застройку

29 апреля 2025, 09:35, ИА Амител

Фото: mikhail serdyukov / unsplash.com

В Алтайском крае за 28 апреля потушили 83 пожара, восемь из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали восемь возгораний, сообщили в МЧС.

Один из пожаров в краевой столице случился на улице Антона Петрова – там горел двухквартирный частный дом. Огонь потушили на площади около 80 "квадратов". Пострадавших нет.

"Наиболее вероятная причина происшествия – нарушение правил эксплуатации электрооборудования", – рассказали в ведомстве.

С 11 апреля на территории всего Алтайского края действует особый противопожарный режим. В этот период нельзя жечь костры, мусор и сухую траву. Также следует воздержаться от посещения лесов.

Ранее в апреле губернатор Виктор Томенко назвал снижение числа пожаров в Алтайском крае общей задачей властей.