В Новоалтайске студентка перевела на "безопасный счет" деньги своего глухонемого отца
Также девушка отправила аферистам и собственные сбережения
22 февраля 2025, 13:31, ИА Амител
21-летняя жительница Новоалтайска перевела на "безопасный счет" около 200 тысяч рублей, принадлежавших ей и ее отцу. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в МВД Алтайского края, девушке позвонила якобы сотрудница "Госуслуг" и заявила о взломе ее аккаунта. Затем с ней связался незнакомый мужчина и предложил "обезопасить" накопления.
Аферисты сказали студентке, что у них есть доступ к семейному реестру, где отображается информация обо всех ее родственниках. Они поинтересовались, с кем она живет, а затем убедили, что на ее отца также хотят оформить кредит.
Горожанка ответила, что папа не сможет выполнить указания, поскольку он глухонемой. Поэтому она начала отправлять свои деньги сама.
"Девушка "обезопасила" оба счета, переведя деньги отца с его накопительного счета на свою карту в размере около 60 тысяч рублей, после чего по номеру телефона скинула на карту получателя. Затем она перевела еще 140 тысяч рублей, позже попыталась перевести еще около 90 тысяч рублей, но перевод был заблокирован банком", – рассказали в ведомстве.
14:45:35 22-02-2025
в последнее время -студенты тупизной отличаются
20:43:31 22-02-2025
гость (14:45:35 22-02-2025) в последнее время -студенты тупизной отличаются... Уже давно, жертвы ЙЭГЭ)), как звали папу А.С Пушкина? Николай, нам на литературе говорили.))