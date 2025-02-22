В Новоалтайске студентка перевела на "безопасный счет" деньги своего глухонемого отца

Также девушка отправила аферистам и собственные сбережения

22 февраля 2025, 13:31, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

21-летняя жительница Новоалтайска перевела на "безопасный счет" около 200 тысяч рублей, принадлежавших ей и ее отцу. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в МВД Алтайского края, девушке позвонила якобы сотрудница "Госуслуг" и заявила о взломе ее аккаунта. Затем с ней связался незнакомый мужчина и предложил "обезопасить" накопления.

Аферисты сказали студентке, что у них есть доступ к семейному реестру, где отображается информация обо всех ее родственниках. Они поинтересовались, с кем она живет, а затем убедили, что на ее отца также хотят оформить кредит.

Горожанка ответила, что папа не сможет выполнить указания, поскольку он глухонемой. Поэтому она начала отправлять свои деньги сама.