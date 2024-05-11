В Новоалтайске в массовом ДТП пострадали четыре человека
В частном секторе столкнулись три автомобиля
11 мая 2024, 09:36, ИА Амител
ДТП в Новоалтайске / Кадр: "В курсе 22"
В Новоалтайске при столкновении трех автомобилей пострадали четыре человека, сообщает "В курсе 22" со ссылкой на ГИБДД.
Предварительно, 9 мая водитель Mitsubishi Pajero Sport ехал по частному сектору от улицы Сибирской и врезался в Toyota Vista, не уступив ей дорогу.
От удара Pajero Sport опрокинулся и задел ВАЗ-21074.
В итоге травмы получили водитель Pajero Sport 1976 года рождения и его пассажиры: мужчина 1954-го и женщины 1955 и 1975 годов рождения. Последнюю госпитализировали.
13:25:36 11-05-2024
Только я вижу, что Митсубиси едет по главной?
15:40:09 11-05-2024
Он едет к главной.Там знак стоп
18:24:10 13-05-2024
Он ехал справа, а машина ехавшая по главной его развернула