В Новоалтайске в массовом ДТП пострадали четыре человека

В частном секторе столкнулись три автомобиля

11 мая 2024, 09:36, ИА Амител

ДТП в Новоалтайске / Кадр: "В курсе 22"

В Новоалтайске при столкновении трех автомобилей пострадали четыре человека, сообщает "В курсе 22" со ссылкой на ГИБДД.

Предварительно, 9 мая водитель Mitsubishi Pajero Sport ехал по частному сектору от улицы Сибирской и врезался в Toyota Vista, не уступив ей дорогу.

От удара Pajero Sport опрокинулся и задел ВАЗ-21074.

В итоге травмы получили водитель Pajero Sport 1976 года рождения и его пассажиры: мужчина 1954-го и женщины 1955 и 1975 годов рождения. Последнюю госпитализировали.