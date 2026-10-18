В Новоалтайске волонтеры и Ольга Орлова борются за жизнь пса Боя, которого избили до комы

Сейчас Бой в критическом состоянии, но команда приюта и знаменитость твердо намерены дать ему шанс на выздоровление

18 октября 2026, 18:44, ИА Амител

Пес Бой вышел из комы / Фото: скриншот видео

Пес Бой, которого жестоко избили в Новоалтайске, продолжает бороться за жизнь. Собака находится в тяжелом состоянии: у нее диагностированы тяжелая черепно‑мозговая травма, переломы костей черепа и отек мозга, сообщает издание "Катунь 24".

В одной из ветеринарных клиник города врачи сочли ситуацию безнадежной и вынесли вердикт об усыплении. Однако волонтеры приюта "Территория спасения" не готовы сдаваться.

"Я связалась с Ольгой Орловой, она сказала: шанс на жизнь должен быть у Боя, без вариантов", — рассказала основательница приюта Ольга Камнева.

Трагедия началась из‑за того, что пес утащил курицу. По свидетельствам соседей, после этого собаку два дня жестоко избивали, а потом, еще живую, поместили в пакет и оставили умирать.

Сейчас у Боя уже есть потенциальные хозяева — люди, готовые подарить ему дом, где его будут любить и никогда не причинят вреда. Теперь главная надежда — на то, что пес сможет пойти на поправку и однажды обретет долгожданную семью.