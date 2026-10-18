В Новоалтайске волонтеры и Ольга Орлова борются за жизнь пса Боя, которого избили до комы
Сейчас Бой в критическом состоянии, но команда приюта и знаменитость твердо намерены дать ему шанс на выздоровление
18 октября 2026, 18:44, ИА Амител
Пес Бой, которого жестоко избили в Новоалтайске, продолжает бороться за жизнь. Собака находится в тяжелом состоянии: у нее диагностированы тяжелая черепно‑мозговая травма, переломы костей черепа и отек мозга, сообщает издание "Катунь 24".
В одной из ветеринарных клиник города врачи сочли ситуацию безнадежной и вынесли вердикт об усыплении. Однако волонтеры приюта "Территория спасения" не готовы сдаваться.
"Я связалась с Ольгой Орловой, она сказала: шанс на жизнь должен быть у Боя, без вариантов", — рассказала основательница приюта Ольга Камнева.
Трагедия началась из‑за того, что пес утащил курицу. По свидетельствам соседей, после этого собаку два дня жестоко избивали, а потом, еще живую, поместили в пакет и оставили умирать.
Сейчас у Боя уже есть потенциальные хозяева — люди, готовые подарить ему дом, где его будут любить и никогда не причинят вреда. Теперь главная надежда — на то, что пес сможет пойти на поправку и однажды обретет долгожданную семью.
19:32:11 18-10-2026
Самые жестокие животные - это люди.
19:57:40 18-10-2026
Гость (19:32:11 18-10-2026) Самые жестокие животные - это люди.... да.. только человек убивает из за алчности,финансовых проблем ,по пьяни, мести и тд.
20:37:06 18-10-2026
Гость (19:32:11 18-10-2026) Самые жестокие животные - это люди.... Да, надо усыплять, не мучайте пса. Кстати, курицу очень жалко.
20:16:26 18-10-2026
амик, а что там с уголовным делом живодеров? многих читателей интересует, держите в курсе, как исполняются законы у нас
06:46:25 19-10-2026
Гость (20:16:26 18-10-2026) амик, а что там с уголовным делом живодеров? многих читателе... А как у тебя со здоровьем? А то не дай бог пошатнется, болячка вылезет нехорошая.
09:57:50 19-10-2026
"пес утащил курицу" - то есть на жизнь курицы всем наплевать? Упарываются спасать негодного пса - а что с курицей? Почему её не пытаются спасти?
10:22:17 19-10-2026
Гость (09:57:50 19-10-2026) "пес утащил курицу" - то есть на жизнь курицы всем наплевать...
Вы серьезно не видите разницу между сельскохозяйственными животными, розводимыми для пищи, и животными-компаньонами? Из Кореи пишете?
10:41:09 19-10-2026
Гость (10:22:17 19-10-2026) Вы серьезно не видите разницу между сельскохозяйственным... Эта курица была компаньоном хозяйки. Собаку растили на суп.
11:08:00 19-10-2026
Не мучайте собаку, усыпите.
12:33:50 19-10-2026
гость (11:08:00 19-10-2026) Не мучайте собаку, усыпите.... это банкет хорошо донатится
12:33:27 19-10-2026
Усыпите наконец собаку, не издевайтесь над животным!