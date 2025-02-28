В Новоалтайске вспыхнуло здание распределительного центра

Пострадавших в ходе пожара нет

28 февраля 2025, 13:20, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В Новоалтайске загорелось здание логистического центра. Об этом сообщает МЧС по Алтайскому краю.

"Подразделения третьего пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю ликвидируют возгорание в распределительном центре одной из компаний", – сообщили в ведомстве.

Известно, что возгорание вспыхнуло в бытовке. На момент локализации его площадь составляет около 10 квадратных метров.

Пожар тушат 17 человек личного состава и шесть единиц техники. Причины произошедшего устанавливают.

Пострадавших нет.

Ране в соцсетях сообщали, что возгорание произошло в центре транспортной логистики "Мария-Ра". Однако позже в них появились сведения о том, что руководство компании опровергло эту информацию.