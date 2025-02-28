В Новоалтайске вспыхнуло здание распределительного центра
Пострадавших в ходе пожара нет
28 февраля 2025, 13:20, ИА Амител
В Новоалтайске загорелось здание логистического центра. Об этом сообщает МЧС по Алтайскому краю.
"Подразделения третьего пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю ликвидируют возгорание в распределительном центре одной из компаний", – сообщили в ведомстве.
Известно, что возгорание вспыхнуло в бытовке. На момент локализации его площадь составляет около 10 квадратных метров.
Пожар тушат 17 человек личного состава и шесть единиц техники. Причины произошедшего устанавливают.
Пострадавших нет.
Ране в соцсетях сообщали, что возгорание произошло в центре транспортной логистики "Мария-Ра". Однако позже в них появились сведения о том, что руководство компании опровергло эту информацию.
13:28:02 28-02-2025
Скорей всего загорелось дорогое сливочное масло.
21:06:01 01-03-2025
браво пожарным!!! герои, настоящие мужчины