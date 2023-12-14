Высотный дом построят в центре Новоалтайска на месте снесенного аварийного барака

В городе-спутнике растет число площадок для новых многоэтажек

14 декабря 2023, 07:15, ИА Амител

Строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Аукцион, на котором разыграли участок под многоквартирный дом, вызвал ажиотаж в Новоалтайске. Площадка расположена на ул. 9 Января, 21. Еще недавно здесь находилась аварийная двухэтажка, построенная в 1942 году. После ее сноса участок 24 сотки выставили на аукцион.

Участие в торгах приняли восемь компаний и физлиц из Барнаула, Новоалтайска, Воронежа и Москвы. Среди них стройкомпания "Западное" (сейчас возводит в краевой столице дом на ул. Смирнова, 94а), новоалтайский застройщик "Горем-3", предприниматели из Воронежа Дмитрий Гильфанов, Валентин Куликов, Елена Стрельникова, Сергей Титов, бизнес-леди из Барнаула Лариса Кригер и инвестор из Москвы Максим Черноусов.

В результате победителем торгов стала компания "Горем-3", которая предложила за участок 7,7 млн рублей при начальной цене 359 тыс. По условиям аукциона девелопер должен в течение двух лет и шести месяцев возвести дом.

Ажиотажный спрос на земли в Новоалтайске подтверждают и власти. На стратегической сессии глава города Владимир Бодунов сообщил, что в Новоалтайск планируют зайти пять новых застройщиков.

В перспективе многоэтажные дома возведут на месте снесенных аварийных бараков (как в случае с участком на ул. 9 Января, 21), на землях несостоявшегося микрорайона "Демидов парк", а также на участках, которые сменят назначение и будут подходить под строительство многоэтажных домов.

Всего, по прогнозу чиновников, в течение 25 лет в Новоалтайске построят до 600 тыс. квадратных метров многоквартирного жилья.