В Новороссийске ввели режим ЧС из-за атаки БПЛА

Известно о пяти пострадавших

03 мая 2025, 15:30, ИА Амител

Кадр из видео: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Андрей Кравченко в телеграм-канале.

"В результате ночной атаки киевского режима повреждены многоквартирные жилые дома в ЖК "Аврора" и по улице Суворовской. Есть повреждения в частном секторе Восточного района. На месте работают оперативные службы. В случае необходимости развернем пункты временного размещения", – написал он.

Известно о пятерых пострадавших, среди них двое детей.

По данным Минобороны России, в ночь с 2 на 3 мая дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 170 украинских БПЛА самолетного типа, в том числе 47 – над территорией Краснодарского края.