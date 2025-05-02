Ночную атаку ВСУ на Севастополь назвали самой массированной в этом году

Силы ПВО уничтожили более 50 беспилотников

02 мая 2025, 15:30, ИА Амител

Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com

Силы противовоздушной обороны и морской флот отразили самую массированную комбинированную атаку ВСУ на Севастополь в 2025 году, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"По всем целям наши военные отработали над морем: было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю, и несколько морских дронов в акватории", – написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали.

Напомним, средства противовоздушной обороны уничтожили 121 украинский беспилотник над регионами РФ за ночь 2 мая. Больше всего, а именно 89 БПЛА, сбили над территорией Республики Крым, 23 летательных аппарата перехватили над акваторией Черного моря. Еще четыре беспилотника уничтожили над территорией Краснодарского края, два – над территорией Орловской области, и по одному – над акваторией Азовского моря, над территорией Брянской и Белгородской областей.