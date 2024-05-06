В Новосибирске 16-летний подросток напал на православный храм с ножом
Нападавший успел ранить охранника, который нажал тревожную кнопку
06 мая 2024, 20:15, ИА Амител
Вооруженный ножом подросток напал на храм в Новосибирске накануне Пасхи. Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел в храме в честь иконы Божией Матери "Знамение – Абалацкая" на улице Богдана Хмельницкого вечером 3 мая.
Нападавшего попытался задержать охранник, после чего молодой человек бросился на него с ножом. Сторож успел нажать тревожную кнопку и отбиться от злоумышленника, однако получил ранение в голову и ключицу.
Как сообщает "Царьград Новосибирск" со ссылкой на источники, задержать нападавшего полицейским удалось на одной из ближайших улиц. Им оказался 16-летний Абдуллох А. Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сообщила изданию, что официальный комментарий будет дан позже.
20:46:04 06-05-2024
А ещё говорят о какой-то толерантности. Они делают что хотят, вплоть до убийств. Ещё и фанатиков становится всё больше и больше. Наслушались про то, если убиванть неверных, то попадёшь в рай. Он сразу пошел в церковь, чтобы не ощибиться, ведь там все православные.
Это мои предположения и ни в какой мере не оскорбление людей и веры. Каждый выбирает свою дорогу жизни.
08:54:23 07-05-2024
Гость (20:46:04 06-05-2024) А ещё говорят о какой-то толерантности. Они делают что хотят... Ну ваши фантазии характеризуют только вас. Ничего не известно об инциденте, но вы уже целую теорию изложили. Пока понятно, что произошел вооруженный разбой за это и надо судить. Если в ходе расследования добавятся другие эпизоды, то и это без внимания не оставят. А все ваши националистические фантазии пока лишь в вашей голове.
21:03:11 06-05-2024
Зверьки подросли?
21:07:15 06-05-2024
тяжёлый случай...
07:47:09 07-05-2024
Абдуллох А --- хотел храм ножом пырнуть