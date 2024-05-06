В Новосибирске 16-летний подросток напал на православный храм с ножом

Нападавший успел ранить охранника, который нажал тревожную кнопку

06 мая 2024, 20:15, ИА Амител

Фото с сайта прихода в честь иконы Божией Матери "Знамение – Абалацкая"

Вооруженный ножом подросток напал на храм в Новосибирске накануне Пасхи. Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел в храме в честь иконы Божией Матери "Знамение – Абалацкая" на улице Богдана Хмельницкого вечером 3 мая.

Нападавшего попытался задержать охранник, после чего молодой человек бросился на него с ножом. Сторож успел нажать тревожную кнопку и отбиться от злоумышленника, однако получил ранение в голову и ключицу.

Как сообщает "Царьград Новосибирск" со ссылкой на источники, задержать нападавшего полицейским удалось на одной из ближайших улиц. Им оказался 16-летний Абдуллох А. Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сообщила изданию, что официальный комментарий будет дан позже.