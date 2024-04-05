В Новосибирске 19-летняя девушка получила срок за роман со школьником из Бийска
Мама мальчика сначала не видела ничего дурного в этих отношениях, но потом все-таки написала заявление
05 апреля 2024, 17:18, ИА Амител
В Новосибирске осудили 19-летнюю кассиршу из супермаркета, влюбившуюся в 15-летнего школьника, пишет "КП-Новосибирск".
История их любви началась в Бийске чуть больше года назад. Светлана пришла на день рождения к знакомой, где увидела Дениса (имя изменено). Парень показался ей взрослым, свой возраст он не сказал. На тот момент у девушки уже был ребенок: она родила в 17 лет, отец ребенка бросил ее, а опекуном в итоге стала бабушка.
"Уже потом я узнала, что ему всего 14, он окончил семь классов, оставался на второй год. Хотя, говорю, казался старше. Цветы дарил, до дома провожал. По поводу возраста потом успокаивал меня, говорил, как только ему исполнится 16, мы поженимся", - рассказала Светлана.
Юноша привел Светлану домой, мать приняла невесту сына. Летом вся семья переехала в Новосибирск. Девушка устроилась кассиром в дискаунтер, мать - продавцом в продуктовый, а Денис осенью должен был пойти в школу, но выбрал работу.
Матери не нравилось, что парень не захотел идти в школу и в семье начались скандалы. Светлана и Денис съехали из квартиры и решили вернуться в Бийск.
"Его мать знала, где мы, но подала заявление в полицию, что ее сын пропал и что я его развращаю. Дениса объявили в розыск и нашли вместе со мной", - рассказала девушка.
В Новосибирске Светлану судили за "развратные действия". Денис хотел прекратить уголовное дело и примириться, но без мамы не мог. В итоге девушку на восемь месяцев отправили в колонию-поселение. Она обжаловала приговор, но проиграла и в ближайшее время должна сама явиться в колонию.
"С Денисом мы до сих пор в отношениях. Он уже сделал мне предложение, планируем свадьбу. В феврале ему исполнилось 16 лет, живем у его дедушки. Я мечтаю создать крепкую семью и воспитывать мою трехлетнюю дочку. Маму Дениса уже простила", - отметила Светлана.
18:00:30 05-04-2024
Там походу реально одному балтышок отрубить , а другой все дырки пеной монтажной запенить, что бы не размножались.
18:58:37 05-04-2024
Гость (18:00:30 05-04-2024) Там походу реально одному балтышок отрубить , а другой все д... Так мамаша оболтуса сначала сама содействовала сожительству, даже поехала сместе с молодыми в Новосибирск, всё происходило буквально на её глазах. Её первую надо лишить родительских прав.
20:09:37 05-04-2024
Гость (18:00:30 05-04-2024) Там походу реально одному балтышок отрубить , а другой все д... Если так рассуждать, то тебе, наверное, надо голову отрубить, да? Чушь ведь полную несёшь.
20:25:19 05-04-2024
Гость (20:09:37 05-04-2024) Если так рассуждать, то тебе, наверное, надо голову отрубить... Брошенка?
19:59:24 05-04-2024
Учиться совсем не хотят
01:40:20 06-04-2024
Гость (19:59:24 05-04-2024) Учиться совсем не хотят... Так ведь хотят работать, хотят детей воспитывать - что опять не так?
07:20:17 06-04-2024
Гость (01:40:20 06-04-2024) Так ведь хотят работать, хотят детей воспитывать - что опять... Как они воспитают, сами не грамотные и примитивные
09:54:45 06-04-2024
Гость (19:59:24 05-04-2024) Учиться совсем не хотят... А зачем ему учиться? Он уже работает. До этой девушки оставался на второй год, видимо, проблемы были раньше, не смог освоить школьную программу, может, умственно нездоров. Зачем государству тратить деньги на обучение тех, кому образование не нужно. Зато способны трудиться физически, приносить пользу обществу. Его барышня кассиром работала. Тоже нужная профессия. Не всем же быть юристами и экономистами.
23:16:45 05-04-2024
Возраст такой
07:57:34 06-04-2024
И что такого? Нужно установить возраст согласия с 14 лет, как это было и все. Проблем будет меньше и поломанных жизней.
14:39:25 09-04-2024
Если у них ,по сути ,сформировалась семья ,то зачем туда лезть?Они сами как нибудь разберутся.Ну а возраст ,он для каждого свой.Все эти рамки имеют искусственный характер и должны рассматриваться индивидуально.