В Новосибирске 19-летняя девушка получила срок за роман со школьником из Бийска

Мама мальчика сначала не видела ничего дурного в этих отношениях, но потом все-таки написала заявление

05 апреля 2024, 17:18, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

В Новосибирске осудили 19-летнюю кассиршу из супермаркета, влюбившуюся в 15-летнего школьника, пишет "КП-Новосибирск".

История их любви началась в Бийске чуть больше года назад. Светлана пришла на день рождения к знакомой, где увидела Дениса (имя изменено). Парень показался ей взрослым, свой возраст он не сказал. На тот момент у девушки уже был ребенок: она родила в 17 лет, отец ребенка бросил ее, а опекуном в итоге стала бабушка.

"Уже потом я узнала, что ему всего 14, он окончил семь классов, оставался на второй год. Хотя, говорю, казался старше. Цветы дарил, до дома провожал. По поводу возраста потом успокаивал меня, говорил, как только ему исполнится 16, мы поженимся", - рассказала Светлана.

Юноша привел Светлану домой, мать приняла невесту сына. Летом вся семья переехала в Новосибирск. Девушка устроилась кассиром в дискаунтер, мать - продавцом в продуктовый, а Денис осенью должен был пойти в школу, но выбрал работу.

Матери не нравилось, что парень не захотел идти в школу и в семье начались скандалы. Светлана и Денис съехали из квартиры и решили вернуться в Бийск.

"Его мать знала, где мы, но подала заявление в полицию, что ее сын пропал и что я его развращаю. Дениса объявили в розыск и нашли вместе со мной", - рассказала девушка.

В Новосибирске Светлану судили за "развратные действия". Денис хотел прекратить уголовное дело и примириться, но без мамы не мог. В итоге девушку на восемь месяцев отправили в колонию-поселение. Она обжаловала приговор, но проиграла и в ближайшее время должна сама явиться в колонию.