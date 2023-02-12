20-летняя россиянка совратила подростка в хостеле

В отношении девушки возбудили уголовное дело

12 февраля 2023, 17:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

20-летняя девушка в Санкт-Петербурге совратила подростка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, россиянка познакомилась с парнем в социальных сетях, приехала в Санкт-Петербург и сняла койку в хостеле. Там она совратила подростка и занялась с ним сексом.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 135 ("Развратные действия, совершённые без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16 лет") УК РФ.

Девушка находится под подпиской о невыезде.