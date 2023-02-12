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20-летняя россиянка совратила подростка в хостеле

В отношении девушки возбудили уголовное дело

12 февраля 2023, 17:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

20-летняя девушка в Санкт-Петербурге совратила подростка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, россиянка познакомилась с парнем в социальных сетях, приехала в Санкт-Петербург и сняла койку в хостеле. Там она совратила подростка и занялась с ним сексом.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 135 ("Развратные действия, совершённые без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16 лет") УК РФ.

Девушка находится под подпиской о невыезде.

Комментарии 11

  • Где мои 16 лет...
    12 февраля, Гость   Ответить
  • ДА ДЕЛА)))
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Парень получил удовольствие и авторитет в окружении) Девушка получила удовольствие) Обе стороны счастливы, зачем судиться?)
    12 февраля, Гость   Ответить
  • И как все это всплыло в полиции? Кто сдал?
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Там она совратила подростка и занялась с ним сексом.---АПОКАЛИПСИС!!!!
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Ребята, на его месте должен был быть я!!
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Скорее всего он ее решил пошантажировать и потребовал денег. Обычная история в москве. Думаю, питер не отстает.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, напьешся будешь)))
    13 февраля, Гость   Ответить
  • администрация хостела сдала парочку похоже
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Где мои 16 лет... --- с языка сняли. Только я хотел написать, где такие девчонки были в мои 15 лет
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Скорее всего он ее решил пошантажировать - да там камеры везде натыканы.
    13 февраля, Гость   Ответить
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