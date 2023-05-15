Ему грозит до 20 лет лишения свободы

15 мая 2023, 15:05, ИА Амител

Фото: Baza

В Новосибирске арестовали подозреваемого в поджоге бомбардировщика Су-24 на территории авиазавода имени Чкалова. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Новосибирска.

Согласно их информации, мужчина проходит по делу, которое возбудили по п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ ("Диверсия"). По этой статье ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Известно, что мужчину зовут Виктор Скоробогатов.

Предварительная информация следователей в публикации не раскрывается. Кто подтолкнул его к этому действию – неизвестно.

Напомним, что о поджоге правоохранители узнали из социальных сетей – кто-то опубликовал видео с горящим самолётом. Позднее выяснилось, что бомбардировщик находился на территории авиазавода. После этого сотрудники полиции нашли воздушное судно – в публикации утверждалось, что самолёт полностью уничтожен, однако в действительности это оказалось не так.