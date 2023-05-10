В Новосибирске неизвестные попытались поджечь Су-24
Недействующий самолёт находился на территории местного авиазавода
10 мая 2023, 16:45, ИА Амител
В Новосибирске неизвестные попытались поджечь недействующий Су-24. Как сообщает Telegram-канал Baza, законсервированный самолёт находился на территории авиационного завода.
О поджоге стало известно из социальных сетей – кто-то опубликовал видео с горящим самолётом. После этого сотрудники полиции обошли территорию авиазавода и обнаружили там авиасредство с признаками поджога.
В публикации утверждалось, что самолёт полностью уничтожен, однако в действительности это оказалось не так. Само воздушное судно особо не пострадало, однако у шасси были видны следы горения.
Сейчас подозреваемых разыскивают силовики. Они попали на территорию завода перекусив сетку забора и были замечены одной из камер видеонаблюдения.
16:03:57 11-05-2023
перекусили сетку забора? охраны боевой техники которая сегодня на фронтах воюет я так понимаю не было совсем да? а если они че скрутили и врагам переправили а? или сфотографировали замерили осмотрели и тоже инфу врагам переправили а? Директора и глав инженера завода посадить за вредительство в 1930х бы расстреляли за такое все руководство