В Новосибирске неизвестные попытались поджечь Су-24

Недействующий самолёт находился на территории местного авиазавода

10 мая 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: Baza

В Новосибирске неизвестные попытались поджечь недействующий Су-24. Как сообщает Telegram-канал Baza, законсервированный самолёт находился на территории авиационного завода.

О поджоге стало известно из социальных сетей – кто-то опубликовал видео с горящим самолётом. После этого сотрудники полиции обошли территорию авиазавода и обнаружили там авиасредство с признаками поджога.

В публикации утверждалось, что самолёт полностью уничтожен, однако в действительности это оказалось не так. Само воздушное судно особо не пострадало, однако у шасси были видны следы горения.

Сейчас подозреваемых разыскивают силовики. Они попали на территорию завода перекусив сетку забора и были замечены одной из камер видеонаблюдения.