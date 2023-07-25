В Новосибирске дети принесли медикам мальчика, отравившегося этиловым спиртом

Сотрудники медучреждения обратились в полицию

25 июля 2023, 17:44, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Новосибирске врачи скорой помощи спасли 12-летнего мальчика после отравления этиловым спиртом, пишет "КП-Новосибирск".

Дети принесли ребенка без сознания, скорая помощь увезла его в больницу.

"Знакомая врач сообщила, что у него отравление этиловым спиртом", – рассказала изданию местная жительница.

Сотрудники медучреждения обратились в полицию. Правоохранители ищут родителей мальчика и выясняют все обстоятельства произошедшего.