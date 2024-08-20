В Новосибирске девушка родила ребенка от парня, который похитил ее

Конфликты начались из-за ревности, а когда Нина решила съехать - молодой человек избил ее и четыре дня удерживал дома

20 августа 2024, 17:11, ИА Амител

Фото: "КП-Новосибирск"

27-летнего новосибирца осудят за похищение и истязания бывшей девушки. Как сообщает "КП-Новосибирск", девушка родила от похитителя ребенка, сбежала с дочкой и написала заявление о преступлении на сайт МВД.

Нина (имя изменено) впервые вышла замуж пять лет назад. Счастливой жизни не получилось: супруг изменял. Девушка собрала вещи и ушла от мужа, почти сразу встретив нового избранника Николая (имя также изменено).

"Мы стали вместе жить в квартире его родителей осенью 2020 года. У нас был общий бюджет, Николай работал водителем-экспедитором, я - продавцом в обувном салоне, потом перешла в зоомагазин. Первые полгода он казался нормальным, только иногда проверял переписки в телефоне", — рассказала Нина.

Девушка жила в режиме "работа-дом" и даже не успела развестись с первым мужем. После она случайно узнала, что ее новый избранник сам списывается и флиртует с бывшей. Из-за ревности у пары все чаще происходили в ссоры: то Николай обвинял Нину в неверности, то наоборот. В результате пара решила расстаться, а избранник предложил помочь перевезти вещи.

"Мы встретились 12 августа 2021 года. Коля вел себя культурно, но потом позвонил мой первый муж, чтобы обсудить развод. Николай услышал это, рассвирепел и набросился на меня. Отобрал телефон, начал избивать еще на съемной квартире. Затем затолкал в свою "Тойоту" и отвез к себе домой. Там запер меня, бил. На следующий день я смогла вырваться из квартиры в подъезд и закричала: "Помогите", но никто не откликнулся. А Николай* силой затащил меня обратно в квартиру", — рассказала Нина.

Согласно материалам дела, мужчина четыре дня держал девушку взаперти и избивал. После попытки сбежать истязания стали еще жестче. Связаться с близкими она не могла, поскольку телефон все время был у Николая. Сбежать удалось, когда мужчина успокоился — она уговорила, что просто сходит за сигаретами, и сбежала. По пути она пряталась в противопожарном рву, опасаясь, что бывший догонит ее и убьет.

Скорая отвезла девушку в больницу №34, там зафиксировали резаную рану бедра, перелом глазницы, сотрясение, ссадины и ушибы. Нина перенесла операцию по восстановлению кости глазницы. Тем же вечером полицейские задержали Николая, но наутро отпустили и не стали возбуждать уголовное дело.

"Следователи МВД опрашивали меня в больнице, я уже не помню, что говорила. Шалюк навестил меня тогда, извинился и принес лекарства. Он пытался загладить вину, снова стал добреньким. И уговорил вернуться к нему. Я пожалела, дала шанс. Полиция не стала привлекать его к уголовной ответственности, а я даже вновь переехала к нему. Но через пару недель все началось заново: ревность, избиения, на работу я приходила в синяках", — рассказала пострадавшая.

В конце 2021 года девушка написала заявление на мужчину, однако на него не отреагировали. В марте 2022 года Нина забеременела — биологическим отцом оказался Николай. В ноябре она родила здоровую девочку и снова вернулась к мужчине. Однако не прошло и недели, как молодая мать съехала к родителям.

В конце 2022 года Нина подала заявление через сайт ГУ МВД по Новосибирской области. Дело передали в СКР, назначили экспертизу, которая выявила вред здоровью средней тяжести. Николая отпустили под подписку о невыезде, ранее он не был судим. В начале 2024 года дело направили в Ленинский районный суд.