В Новосибирске девушка родила ребенка от парня, который похитил ее
Конфликты начались из-за ревности, а когда Нина решила съехать - молодой человек избил ее и четыре дня удерживал дома
20 августа 2024, 17:11, ИА Амител
27-летнего новосибирца осудят за похищение и истязания бывшей девушки. Как сообщает "КП-Новосибирск", девушка родила от похитителя ребенка, сбежала с дочкой и написала заявление о преступлении на сайт МВД.
Нина (имя изменено) впервые вышла замуж пять лет назад. Счастливой жизни не получилось: супруг изменял. Девушка собрала вещи и ушла от мужа, почти сразу встретив нового избранника Николая (имя также изменено).
"Мы стали вместе жить в квартире его родителей осенью 2020 года. У нас был общий бюджет, Николай работал водителем-экспедитором, я - продавцом в обувном салоне, потом перешла в зоомагазин. Первые полгода он казался нормальным, только иногда проверял переписки в телефоне", — рассказала Нина.
Девушка жила в режиме "работа-дом" и даже не успела развестись с первым мужем. После она случайно узнала, что ее новый избранник сам списывается и флиртует с бывшей. Из-за ревности у пары все чаще происходили в ссоры: то Николай обвинял Нину в неверности, то наоборот. В результате пара решила расстаться, а избранник предложил помочь перевезти вещи.
"Мы встретились 12 августа 2021 года. Коля вел себя культурно, но потом позвонил мой первый муж, чтобы обсудить развод. Николай услышал это, рассвирепел и набросился на меня. Отобрал телефон, начал избивать еще на съемной квартире. Затем затолкал в свою "Тойоту" и отвез к себе домой. Там запер меня, бил. На следующий день я смогла вырваться из квартиры в подъезд и закричала: "Помогите", но никто не откликнулся. А Николай* силой затащил меня обратно в квартиру", — рассказала Нина.
Согласно материалам дела, мужчина четыре дня держал девушку взаперти и избивал. После попытки сбежать истязания стали еще жестче. Связаться с близкими она не могла, поскольку телефон все время был у Николая. Сбежать удалось, когда мужчина успокоился — она уговорила, что просто сходит за сигаретами, и сбежала. По пути она пряталась в противопожарном рву, опасаясь, что бывший догонит ее и убьет.
Скорая отвезла девушку в больницу №34, там зафиксировали резаную рану бедра, перелом глазницы, сотрясение, ссадины и ушибы. Нина перенесла операцию по восстановлению кости глазницы. Тем же вечером полицейские задержали Николая, но наутро отпустили и не стали возбуждать уголовное дело.
"Следователи МВД опрашивали меня в больнице, я уже не помню, что говорила. Шалюк навестил меня тогда, извинился и принес лекарства. Он пытался загладить вину, снова стал добреньким. И уговорил вернуться к нему. Я пожалела, дала шанс. Полиция не стала привлекать его к уголовной ответственности, а я даже вновь переехала к нему. Но через пару недель все началось заново: ревность, избиения, на работу я приходила в синяках", — рассказала пострадавшая.
В конце 2021 года девушка написала заявление на мужчину, однако на него не отреагировали. В марте 2022 года Нина забеременела — биологическим отцом оказался Николай. В ноябре она родила здоровую девочку и снова вернулась к мужчине. Однако не прошло и недели, как молодая мать съехала к родителям.
В конце 2022 года Нина подала заявление через сайт ГУ МВД по Новосибирской области. Дело передали в СКР, назначили экспертизу, которая выявила вред здоровью средней тяжести. Николая отпустили под подписку о невыезде, ранее он не был судим. В начале 2024 года дело направили в Ленинский районный суд.
17:16:33 20-08-2024
Пиндец отношения. Он переписывался с бывшей, она переписывалась с бывшим
18:16:50 20-08-2024
из жизни насекомых. кто родители у этих странных приматов??
19:46:43 20-08-2024
Как нужно не любить себя, чтобы раз за разом возвращаться к тому, кто тебя бьёт ни во что не ставит?
Моя мама говорила, что если муж на меня только попробует замахнуться, то надо сразу уходить, не дожидаясь, пока он руку опустит.
Менты вообще красавчики, нету тела - нету дела 😡
09:30:25 21-08-2024
Жительница Барнео (19:46:43 20-08-2024) Как нужно не любить себя, чтобы раз за разом возвращаться к ... Тут когда милые бранятся, лучше в стороне стоять, иначе сам отхватишь от обоих. Так и у ментов - семейные разборки, как разберетесь, тогда и обращайтесь. Все правильно, я считаю.
22:00:18 20-08-2024
Одним словом идиотка... и мазохистка видимо.
08:53:27 21-08-2024
поражаюсь,прям точно ничему жизнь не учит
09:53:38 21-08-2024
Тяжелая жизнь. Пожалеть.
09:57:44 21-08-2024
Гость (09:53:38 21-08-2024) Тяжелая жизнь. Пожалеть.... посоветовать изменить расписание.
сложно, но карму надо проходить и пересиливать.
15:51:07 21-08-2024
Ах-ах-ах! Какие высокие отношения, какая высокая любовь!!!
17:02:57 21-08-2024
Жительница Барнео (19:46:43 20-08-2024) Как нужно не любить себя, чтобы раз за разом возвращаться к ... ну надо еще иметь в виду что и современные мадам отличаются отсутствием тормозов, им истерику закатить как нечего делать, а уж оскорбить мадам могут как по поводу так и без, зато извиняться их увы не научили, потому что родители воспитывали королев и принцесс с основным принципом которых "ты никому ничего не должна, должны только тебе".