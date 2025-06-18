В Новосибирске две девочки на самокате сбили 65-летнюю женщину и сбежали

Пенсионерка попала в больницу

18 июня 2025, 22:30, ИА Амител

Кадры с камер видеонаблюдения / "КП-Новосибирск"

В Новосибирске две самокатчицы сбили 65-летнюю женщину на автобусной остановке. Как рассказал "КП-Новосибирск" сын пострадавшей, ДТП произошло 12 июня: пенсионерка вышла из автобуса и пошла в сторону пешеходного перехода.

"Она не успела до него дойти, как ее сбили две девочки, которые ехали на самокате. Мама упала, ударилась головой. Ей на помощь пришли кондуктор и водитель автобуса. Они вызвали скорую. Мама была в сознании, но не могла говорить, у нее бегали глаза. Ее отвезли в больницу", – поделился он.

Мужчина не сразу узнал, что его мама в больнице, потому что не мог до нее дозвониться. Сибиряк забил тревогу и подал объявление на розыск, и спустя несколько дней волонтеры "ЛизыАлерт" нашли пенсионерку в больнице.

"У мамы было кровоизлияние в мозг, она сильно ударилась головой. Руки, ноги целы. Я написал заявление в полицию. Уже после стал сам выяснять, что произошло. Обошел все ближайшие магазины, заправки, чтобы достать хоть какие-то камеры видеонаблюдения", – говорит новосибирец.

Он выяснил, что на самокате ехали две девочки лет 13–16. У одной из них были черные волосы, у другой – рыжие, каре.

"Я нашел видеокамеры, в чье поле зрения они попали", – рассказал сын пострадавшей.

По описанию сибиряка, на кадрах видно, как дети после столкновения побежали в сторону заправки, отсиделись в кустах и ушли.

"На сегодняшний день ГАИ бездействует. Они даже запросы в кикшеринг не отправили, чтобы получить данные, кто брал самокат. Со скорой данных тоже никаких, оказывается, не поступало в полицию, пока я не пришел к ним сам", – говорит мужчина.

Сейчас новосибирец ищет очевидцев и тех, кто может знать девочек.