В Новосибирске две девочки на самокате сбили 65-летнюю женщину и сбежали
Пенсионерка попала в больницу
18 июня 2025, 22:30, ИА Амител
В Новосибирске две самокатчицы сбили 65-летнюю женщину на автобусной остановке. Как рассказал "КП-Новосибирск" сын пострадавшей, ДТП произошло 12 июня: пенсионерка вышла из автобуса и пошла в сторону пешеходного перехода.
"Она не успела до него дойти, как ее сбили две девочки, которые ехали на самокате. Мама упала, ударилась головой. Ей на помощь пришли кондуктор и водитель автобуса. Они вызвали скорую. Мама была в сознании, но не могла говорить, у нее бегали глаза. Ее отвезли в больницу", – поделился он.
Мужчина не сразу узнал, что его мама в больнице, потому что не мог до нее дозвониться. Сибиряк забил тревогу и подал объявление на розыск, и спустя несколько дней волонтеры "ЛизыАлерт" нашли пенсионерку в больнице.
"У мамы было кровоизлияние в мозг, она сильно ударилась головой. Руки, ноги целы. Я написал заявление в полицию. Уже после стал сам выяснять, что произошло. Обошел все ближайшие магазины, заправки, чтобы достать хоть какие-то камеры видеонаблюдения", – говорит новосибирец.
Он выяснил, что на самокате ехали две девочки лет 13–16. У одной из них были черные волосы, у другой – рыжие, каре.
"Я нашел видеокамеры, в чье поле зрения они попали", – рассказал сын пострадавшей.
По описанию сибиряка, на кадрах видно, как дети после столкновения побежали в сторону заправки, отсиделись в кустах и ушли.
"На сегодняшний день ГАИ бездействует. Они даже запросы в кикшеринг не отправили, чтобы получить данные, кто брал самокат. Со скорой данных тоже никаких, оказывается, не поступало в полицию, пока я не пришел к ним сам", – говорит мужчина.
Сейчас новосибирец ищет очевидцев и тех, кто может знать девочек.
22:48:27 18-06-2025
Про мусаров не удивительно.
Сами ищите.
Ссыкушек в ДетДом.
С производителей высчитать все пр зовые за приплод.
22:57:58 18-06-2025
/Со скорой данных тоже никаких, оказывается, не поступало в полицию/
/На сегодняшний день ГАИ бездействует/
Передайте там мужику, есть телефоны службы собственной безопасности и у гайцов и у ППС, и прокуратура тоже не ворон считает.
Его маме здоровья
08:58:24 19-06-2025
Гость (22:57:58 18-06-2025) /Со скорой данных тоже никаких, оказывается, не поступало в ... Ну-ну. Так и поверили в эти сказки
23:14:05 18-06-2025
Пешком то ходить не могут, куда там самокаты...
Вечером на Ленинском тревожно.
Мало нам педиковатых байкеров, так ещё снежинки на самокатах
23:16:29 18-06-2025
И не нужно будет адвокату , на суде просит дать шанс встать на путь исправления
Шанс им дали , опубликовав в СМИ их силуэты.
Если они не явились с повинной
Значит на всю катушку.
05:35:14 19-06-2025
Бастрыкин узнает-тогда зашевелятся
08:59:13 19-06-2025
Гость (05:35:14 19-06-2025) Бастрыкин узнает-тогда зашевелятся... А его на всех хватит?
08:41:34 19-06-2025
Как и было понятно,что закон о самокатах никто исполнять не будет.ГАИ как бездействовало,так и бездействует.