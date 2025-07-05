НОВОСТИПроисшествия

В Новосибирске двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа

Ребенок выжил

05 июля 2025, 17:43, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа на улице Энгельса в Новосибирске. Инцидент случился вечером 3 июля.

Как сообщает "КП-Новосибирск", по предварительным данным, ребенок выдавил москитную сетку и упал спиной на асфальт.

На помощь первой прибежала главврач местной ветклиники Марина Ткачева. "Ребенок выпал из окна в нашем доме, к нам в клинику забежала женщина и попросила вызвать скорую для выпавшего мальчика. Я выбежала и стала оказывать первую помощь. Мальчик был без сознания, лежал и не двигался", — рассказала женщина.

Сибирячка привела ребенка в сознание и удерживала его до приезда скорой. Как рассказала Ткачева со ссылкой на слова матери малыша, окно до конца не закрыл старший брат мальчика, и мать не знала об этом. В итоге ребенок забрался на подоконник, выдавил москитную сетку и упал спиной на асфальт.

Малыша госпитализировали в реанимацию. Утром 4 июля его перевели в обычную палату. О характере травм не сообщается, но состояние стабильное.

Полиция проводит проверку. По словам соседей, семья благополучная.

Новосибирская область Происшествия

Комментарии 5

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Гость

18:05:42 05-07-2025

У этих мамашек дети выпадывают , да еще и в живых остаются...да

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Гость

19:52:23 05-07-2025

У неблагополучной семьи сеток на окнах не бывает

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Элен без ребят

20:24:41 05-07-2025

Гость (19:52:23 05-07-2025) У неблагополучной семьи сеток на окнах не бывает... сеток?! именно из за сеток дети и падают! нужны замки специальные.

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Гость

21:31:11 05-07-2025

Опять старший брат виноват, а не мать.

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Гость

00:16:43 06-07-2025

Гость (21:31:11 05-07-2025) Опять старший брат виноват, а не мать.... Отец за конструкцию окон и дверей в доме отвечает, а в остальном стечение обстоятельств и человеческий фактор

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