В Новосибирске двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа
Ребенок выжил
05 июля 2025, 17:43, ИА Амител
Двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа на улице Энгельса в Новосибирске. Инцидент случился вечером 3 июля.
Как сообщает "КП-Новосибирск", по предварительным данным, ребенок выдавил москитную сетку и упал спиной на асфальт.
На помощь первой прибежала главврач местной ветклиники Марина Ткачева. "Ребенок выпал из окна в нашем доме, к нам в клинику забежала женщина и попросила вызвать скорую для выпавшего мальчика. Я выбежала и стала оказывать первую помощь. Мальчик был без сознания, лежал и не двигался", — рассказала женщина.
Сибирячка привела ребенка в сознание и удерживала его до приезда скорой. Как рассказала Ткачева со ссылкой на слова матери малыша, окно до конца не закрыл старший брат мальчика, и мать не знала об этом. В итоге ребенок забрался на подоконник, выдавил москитную сетку и упал спиной на асфальт.
Малыша госпитализировали в реанимацию. Утром 4 июля его перевели в обычную палату. О характере травм не сообщается, но состояние стабильное.
Полиция проводит проверку. По словам соседей, семья благополучная.
18:05:42 05-07-2025
У этих мамашек дети выпадывают , да еще и в живых остаются...да
19:52:23 05-07-2025
У неблагополучной семьи сеток на окнах не бывает
20:24:41 05-07-2025
Гость (19:52:23 05-07-2025) У неблагополучной семьи сеток на окнах не бывает... сеток?! именно из за сеток дети и падают! нужны замки специальные.
21:31:11 05-07-2025
Опять старший брат виноват, а не мать.
00:16:43 06-07-2025
Гость (21:31:11 05-07-2025) Опять старший брат виноват, а не мать.... Отец за конструкцию окон и дверей в доме отвечает, а в остальном стечение обстоятельств и человеческий фактор