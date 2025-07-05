В Новосибирске двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа

Ребенок выжил

05 июля 2025, 17:43, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа на улице Энгельса в Новосибирске. Инцидент случился вечером 3 июля.

Как сообщает "КП-Новосибирск", по предварительным данным, ребенок выдавил москитную сетку и упал спиной на асфальт.

На помощь первой прибежала главврач местной ветклиники Марина Ткачева. "Ребенок выпал из окна в нашем доме, к нам в клинику забежала женщина и попросила вызвать скорую для выпавшего мальчика. Я выбежала и стала оказывать первую помощь. Мальчик был без сознания, лежал и не двигался", — рассказала женщина.

Сибирячка привела ребенка в сознание и удерживала его до приезда скорой. Как рассказала Ткачева со ссылкой на слова матери малыша, окно до конца не закрыл старший брат мальчика, и мать не знала об этом. В итоге ребенок забрался на подоконник, выдавил москитную сетку и упал спиной на асфальт.

Малыша госпитализировали в реанимацию. Утром 4 июля его перевели в обычную палату. О характере травм не сообщается, но состояние стабильное.

Полиция проводит проверку. По словам соседей, семья благополучная.