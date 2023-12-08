В Новосибирске экстренно сел самолет из-за возгорания двигателей

Обошлось без пострадавших

08 декабря 2023, 09:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Самолет S7 экстренно приземлился в Новосибирске из-за возгорания двигателей.

Как пишет Mash Siberia, рейс Новосибирск – Москва отправился в 06:21, но почти сразу после взлета произошел помпаж обоих двигателей и в 07:04 судно село в Толмачево.

"Предположительно, проблема с давлением", – называет возможную причину инцидента издание.

Все 176 пассажиров вышли из самолета самостоятельно, пострадавших нет. Сейчас решается вопрос с заменой борта.