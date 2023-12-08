В Новосибирске экстренно сел самолет из-за возгорания двигателей
Обошлось без пострадавших
08 декабря 2023, 09:47, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Самолет S7 экстренно приземлился в Новосибирске из-за возгорания двигателей.
Как пишет Mash Siberia, рейс Новосибирск – Москва отправился в 06:21, но почти сразу после взлета произошел помпаж обоих двигателей и в 07:04 судно село в Толмачево.
"Предположительно, проблема с давлением", – называет возможную причину инцидента издание.
Все 176 пассажиров вышли из самолета самостоятельно, пострадавших нет. Сейчас решается вопрос с заменой борта.
10:26:40 08-12-2023
Там не далеко стоит в поле самолёт. Можно с него скрутить двигатели, всё равно его решили на запчасти пустить.
12:24:10 08-12-2023
Гость (10:26:40 08-12-2023) Там не далеко стоит в поле самолёт. Можно с него скрутить дв... Это самолёт другой авиакомпании, так что мимо. Хотя могут купить.
13:06:57 08-12-2023
Гость (10:26:40 08-12-2023) Там не далеко стоит в поле самолёт. Можно с него скрутить дв... Гость, ты, как Владимир Владимирович, цап царапнуть, может поэтому мы пока плохо живем?
13:57:38 08-12-2023
Гость (13:06:57 08-12-2023) Гость, ты, как Владимир Владимирович, цап царапнуть, может п... Сопли подотри.
10:37:09 08-12-2023
Ну вот, сейчас и этим пилотам предложат уволится.
10:37:12 08-12-2023
Так это вчерашний или новый случай, сегодня уже?
11:03:10 08-12-2023
Гость (10:37:12 08-12-2023) Так это вчерашний или новый случай, сегодня уже? ... Вчера был грузовой Ту-204, сегодня пассажирский Боинг.
10:38:20 08-12-2023
Вот видимо профессионализм пилотов, не стали искать подходящее поле, а приземлились в аэропорту
10:44:36 08-12-2023
Так он и не взлетел оказывается
13:09:14 08-12-2023
Гость (10:44:36 08-12-2023) Так он и не взлетел оказывается... Написано же сел, это не заборе, значит был в воздухе.
10:55:50 08-12-2023
Так возгорание или все таки помпаж? "Предположительно, проблема с давлением", гд? в аэропорту? В пневматиках колес? В кабине пилотов? У командира экипажа?
11:18:00 08-12-2023
Гость (10:55:50 08-12-2023) Так возгорание или все таки помпаж? "Предположительно, пробл... Ну это же предположительно. Поэтому давление могло быть где угодно. А могло и не быть.
15:45:28 08-12-2023
Гость (10:55:50 08-12-2023) Так возгорание или все таки помпаж? "Предположительно, пробл... Авиакомпания S7 опровергла сведения о возгорании в самолете, который утром 8 декабря вернулся в Толмачево. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.
11:34:11 08-12-2023
В очередной раз убеждаюсь, что местные комментаторы - выпускники коррекционных школ. "Случай вчерашний или сегодняшний?" - это вообще перл) "Так он и не взлетел": из сабжа "рейс Новосибирск – Москва отправился в 06:21, но почти сразу после взлета произошел помпаж обоих двигателей и в 07:04 судно село в Толмачево". "Ну вот, сейчас и этим пилотам предложат уволится": в той ситуации пилоты неверно рассчитали запас топлива, есть заключение Госкомиссии, авиакомпании причинен ущерб - самолет придется разобрать на запчасти. Здесь же кардинально иная ситуация - форс-мажор, с которым справились...
12:16:31 08-12-2023
Что то частенько неисправности у самолётов. А я летаю на работу. По 6 часов в воздухе....
13:09:56 08-12-2023
Олег (12:16:31 08-12-2023) Что то частенько неисправности у самолётов. А я летаю на раб... А что Вы хотели: запчасти для Боингов не поставляют, используют контрафакт сделаный в китайском гараже...
13:29:40 08-12-2023
Гость (13:09:56 08-12-2023) А что Вы хотели: запчасти для Боингов не поставляют, использ... Никто никакой контрафакт, да еще сделанный в китайском гараже, не покупает. Покупают оригинальные запчасти. Только не по официальным контрактам, а через цепочку посредников. Это и называется параллельный импорт. Если товар поддельный (любой товар, неважно джинсы или запчасти для самолета), то это контрафакт и он запрещен к ввозу в Россию.
14:06:19 08-12-2023
Гость (13:29:40 08-12-2023) Никто никакой контрафакт, да еще сделанный в китайском гараж... Контрафакт запрещен, контрабас - разрешен.
12:43:14 08-12-2023
видимо на авиаразборке какой-то хлам подкинули
12:47:09 08-12-2023
Гость (11:34:11 08-12-2023) В очередной раз убеждаюсь, что местные комментаторы - выпуск... Единственный адекватный в чате чел. Люди чуть не погибли а перетирают разного рода ересь некоторые. Реально коррекция!
13:05:39 08-12-2023
Рассказ из серии: "Доктор я пью медицинский спирт и закусываю докторской колбасой А мне всё хуже и хуже "
14:19:25 08-12-2023
Давно не летаю s7. Не доверяю им. Особенно не нравится у них посадка самолётов, оч. жёсткая. Жулят, чтобы купили места, при регистрации показывают что бесплатные только средние кресла. Не нравится - плати. Ну это ж не лукостеры!
14:27:41 08-12-2023
Помпаж обоих двигателей на взлете... По-ходу, превышение угла атаки. Если летел не автопилот, то, однозначно, экипаж накосячил
15:47:00 08-12-2023
Гость (14:27:41 08-12-2023) Помпаж обоих двигателей на взлете... По-ходу, превышение угл... Каким образом помпаж двигателя связан с углом атаки крыла?
17:18:04 08-12-2023
Гость (15:47:00 08-12-2023) Каким образом помпаж двигателя связан с углом атаки крыла?... Не крыла, а самолёта при взлёте. Ещё один школяр? Ну-ка быстро домой уроки учить!!!
18:47:02 08-12-2023
Гость (17:18:04 08-12-2023) Не крыла, а самолёта при взлёте. Ещё один школяр? Ну-ка быст... Можно подробней об угле атаки самолёта. Бугага!
17:15:42 08-12-2023
Гость (14:27:41 08-12-2023) Помпаж обоих двигателей на взлете... По-ходу, превышение угл... Какой автопилот на взлёте? Ну-ка быстро уроки учить!!