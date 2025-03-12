В Новосибирске физрука обвинили в избиении и оскорблении учеников

По словам родителей, одного из мальчиков он пнул в спину, а в девочку кинул мат

12 марта 2025, 14:15, ИА Амител

Кулак / Фото: unsplash.com / Clay Banks

Родители новосибирских второклассников обвинили учителя физкультуры в непедагогичном поведении. Как сообщает "КП-Новосибирск", он не только оскорблял детей во время уроков, но и бил их.

Мама одного из мальчиков рассказала, что жалобы начались в конце прошлого месяца. 28 февраля ей позвонил девятилетний сын и рассказал, что их наказал учитель физкультуры за баловство на уроке.

"К примеру, моего сына схватил за шиворот и пнул с ноги в спину. Он упал на руку. В девочку он кинул мат, и у нее синяк под глазом был. Других детей он просто хватал за руки, за ноги и швырял", – рассказала мать мальчика.

У ребенка диагностировали растяжение руки и ушибы на теле. Женщина обратилась за помощью к директору школы. Во время беседы с главой образовательного учреждения учитель якобы признался, что дал "пару пенделей", однако на следующий день стал все отрицать.

Мама другого ребенка из этого же класса рассказала, что ее дочь физрук обзывал, а длится это не первый год.

"Например, учитель мог сказать: "Ты больная?" или "Дура тупая". В тот день, когда прилетело другим ученикам, он сказал дочери: "Сядь, а то я тебя в стену впечатаю". Сейчас педагога отстранили от работы, но ходит слух, что его хотят вернуть", – добавила она.

Недовольные родители обратились в полицию. Их заявления передали в Следственный комитет, который уже проводит проверку.