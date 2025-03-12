В Новосибирске физрука обвинили в избиении и оскорблении учеников
По словам родителей, одного из мальчиков он пнул в спину, а в девочку кинул мат
12 марта 2025, 14:15, ИА Амител
Родители новосибирских второклассников обвинили учителя физкультуры в непедагогичном поведении. Как сообщает "КП-Новосибирск", он не только оскорблял детей во время уроков, но и бил их.
Мама одного из мальчиков рассказала, что жалобы начались в конце прошлого месяца. 28 февраля ей позвонил девятилетний сын и рассказал, что их наказал учитель физкультуры за баловство на уроке.
"К примеру, моего сына схватил за шиворот и пнул с ноги в спину. Он упал на руку. В девочку он кинул мат, и у нее синяк под глазом был. Других детей он просто хватал за руки, за ноги и швырял", – рассказала мать мальчика.
У ребенка диагностировали растяжение руки и ушибы на теле. Женщина обратилась за помощью к директору школы. Во время беседы с главой образовательного учреждения учитель якобы признался, что дал "пару пенделей", однако на следующий день стал все отрицать.
Мама другого ребенка из этого же класса рассказала, что ее дочь физрук обзывал, а длится это не первый год.
"Например, учитель мог сказать: "Ты больная?" или "Дура тупая". В тот день, когда прилетело другим ученикам, он сказал дочери: "Сядь, а то я тебя в стену впечатаю". Сейчас педагога отстранили от работы, но ходит слух, что его хотят вернуть", – добавила она.
Недовольные родители обратились в полицию. Их заявления передали в Следственный комитет, который уже проводит проверку.
14:30:50 12-03-2025
Когда мы учились, физрук нас воспитывал скакалкой и бывало и канатом. Но мы этого заслуживали, потому что вели себя как черти на сковородке. И ни у кого даже мысли не возникало пожаловаться родителям. Потому что родители влепили бы еще больше.
14:48:25 12-03-2025
Гость (14:30:50 12-03-2025) Когда мы учились, физрук нас воспитывал скакалкой и бывало и... Вот-вот.
14:44:58 12-03-2025
Типа постоянно обзывал бил и терпели,да у нас сейчас такие мамашки на них смотреть та нельзя что то не так вой поднимают......НЕ то что то здесь...
14:53:37 12-03-2025
в советское время маты весили ~ 25-30 кг
14:56:24 12-03-2025
яжмать к ответу!
15:17:49 12-03-2025
Потому что родители влепили бы еще больше.------ Вот!!!! Момент истины! А сейчас как разноются в комментах - диточку в школе обижают! Из автобуса высадили без билета! Тьфу...
15:46:35 12-03-2025
Ой-ой-ой, опять "учителей обхаивают"!
19:02:32 12-03-2025
Гость (15:46:35 12-03-2025) Ой-ой-ой, опять "учителей обхаивают"!...
Ага, а ты только способен трусливо гадить в каждой теме про учителей.
16:58:53 12-03-2025
И как же мы выжили то, даже когда чудили осознано боялись не только материнского взгляда когда у завуча сидишь, но и отцовского ремня, когда вечером батя приходит злой,голодный и уставший, а у тебя косяк.
И ведь никто не бежал в полицию заявления писать, а сейчас нарожают ванильных мальчиков и девочек.
Слово им не скажи, пальчиком не пригрози, сразу мамке пожалуется, а если вдаришь оборзевшей мелочи за длинный и острый язычок, так бегут яжемамки в полицию плакаться.
Вот потом и выростают ваши мальчики слабыми, не способными даже себя защитить, идеальные мишени для озабоченных садистов, которые могут как побить так и употребить.
И опять же побежит яжемамка заяву катать, мол у дитячки денюжки отняли, при том что дитятко добровольно их отдало.
20:56:17 12-03-2025
Чисто мое мнение,пока не будет равного наказаний учитель-деточка-родитель,такой барак и будет продолжаться