НОВОСТИПроисшествия

В Новосибирске физрука обвинили в избиении и оскорблении учеников

По словам родителей, одного из мальчиков он пнул в спину, а в девочку кинул мат

12 марта 2025, 14:15, ИА Амител

Кулак / Фото: unsplash.com / Clay Banks
Кулак / Фото: unsplash.com / Clay Banks

Родители новосибирских второклассников обвинили учителя физкультуры в непедагогичном поведении. Как сообщает "КП-Новосибирск", он не только оскорблял детей во время уроков, но и бил их.

Мама одного из мальчиков рассказала, что жалобы начались в конце прошлого месяца. 28 февраля ей позвонил девятилетний сын и рассказал, что их наказал учитель физкультуры за баловство на уроке.

"К примеру, моего сына схватил за шиворот и пнул с ноги в спину. Он упал на руку. В девочку он кинул мат, и у нее синяк под глазом был. Других детей он просто хватал за руки, за ноги и швырял", – рассказала мать мальчика.

У ребенка диагностировали растяжение руки и ушибы на теле. Женщина обратилась за помощью к директору школы. Во время беседы с главой образовательного учреждения учитель якобы признался, что дал "пару пенделей", однако на следующий день стал все отрицать.

Мама другого ребенка из этого же класса рассказала, что ее дочь физрук обзывал, а длится это не первый год.

"Например, учитель мог сказать: "Ты больная?" или "Дура тупая". В тот день, когда прилетело другим ученикам, он сказал дочери: "Сядь, а то я тебя в стену впечатаю". Сейчас педагога отстранили от работы, но ходит слух, что его хотят вернуть", – добавила она.

Недовольные родители обратились в полицию. Их заявления передали в Следственный комитет, который уже проводит проверку.

Происшествия дети

Комментарии 10

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Гость

14:30:50 12-03-2025

Когда мы учились, физрук нас воспитывал скакалкой и бывало и канатом. Но мы этого заслуживали, потому что вели себя как черти на сковородке. И ни у кого даже мысли не возникало пожаловаться родителям. Потому что родители влепили бы еще больше.

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Гость

14:48:25 12-03-2025

Гость (14:30:50 12-03-2025) Когда мы учились, физрук нас воспитывал скакалкой и бывало и... Вот-вот.

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Гость

14:44:58 12-03-2025

Типа постоянно обзывал бил и терпели,да у нас сейчас такие мамашки на них смотреть та нельзя что то не так вой поднимают......НЕ то что то здесь...

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Шинник

14:53:37 12-03-2025

в советское время маты весили ~ 25-30 кг

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Гость

14:56:24 12-03-2025

яжмать к ответу!

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Гость

15:17:49 12-03-2025

Потому что родители влепили бы еще больше.------ Вот!!!! Момент истины! А сейчас как разноются в комментах - диточку в школе обижают! Из автобуса высадили без билета! Тьфу...

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Гость

15:46:35 12-03-2025

Ой-ой-ой, опять "учителей обхаивают"!

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Гость

19:02:32 12-03-2025

Гость (15:46:35 12-03-2025) Ой-ой-ой, опять "учителей обхаивают"!...
Ага, а ты только способен трусливо гадить в каждой теме про учителей.

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Шрек

16:58:53 12-03-2025

И как же мы выжили то, даже когда чудили осознано боялись не только материнского взгляда когда у завуча сидишь, но и отцовского ремня, когда вечером батя приходит злой,голодный и уставший, а у тебя косяк.

И ведь никто не бежал в полицию заявления писать, а сейчас нарожают ванильных мальчиков и девочек.
Слово им не скажи, пальчиком не пригрози, сразу мамке пожалуется, а если вдаришь оборзевшей мелочи за длинный и острый язычок, так бегут яжемамки в полицию плакаться.

Вот потом и выростают ваши мальчики слабыми, не способными даже себя защитить, идеальные мишени для озабоченных садистов, которые могут как побить так и употребить.

И опять же побежит яжемамка заяву катать, мол у дитячки денюжки отняли, при том что дитятко добровольно их отдало.

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гость

20:56:17 12-03-2025

Чисто мое мнение,пока не будет равного наказаний учитель-деточка-родитель,такой барак и будет продолжаться

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