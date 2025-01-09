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В Новосибирске грабитель унес из банка почти десять миллионов рублей

Сотрудниц организации заподозрили в связи со злоумышленником

09 января 2025, 20:15, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Новосибирске преступник в одиночку похитил 9,5 миллиона рублей из отделения банка, расположенного в центре города. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Нападение произошло 12 декабря. Злоумышленник пришел в банк до его открытия. Он угрожал сотруднице оружием, связал трех женщин, а затем заставил кассира открыть сейф.

"Когда зашел, он открыл серверную, отключил все провода, которые там были. Перестали работать телефонная связь, система наблюдения", – рассказал замначальника ГУ МВД России по Новосибирской области Дмитрий Ходаков.

Налетчик действовал быстро и уверенно – появились предположения, что он был знаком с планировкой банка.

Все подозрения о возможном участии сотрудников банка были проверены и не подтвердились.

"Почему ни одна из девушек не нажала кнопку тревожного вызова? Как выяснилось, просто не успели", – пишет редакция.

Записи с камер видеонаблюдения помогли составить описание преступника, но задержать его сразу не удалось. В настоящее время расследование продолжается, и сотрудники МВД активно ищут подозреваемого.

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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Комментарии 3

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Гость

20:27:13 09-01-2025

Выбирай ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Найдут. Не полиция так свои же жулики и найдут. И отдадут уже бездыханное тело. А деньги в банке это не деньги вкладчиков, а деньги жуликов, которые дают эти деньги под проценты. Они безнаказанно не дадут себя обворовать, как сами обворовывают граждан.

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Гость

21:03:57 09-01-2025

Учитывая сколько банки получают сверхприбыли, о которой они постоянно отчитываются, унося её из наших карманов...
эт немного...!

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Гость

08:03:33 10-01-2025

Вор у вора дубинку украл...

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