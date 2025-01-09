В Новосибирске грабитель унес из банка почти десять миллионов рублей
Сотрудниц организации заподозрили в связи со злоумышленником
09 января 2025, 20:15, ИА Амител
В Новосибирске преступник в одиночку похитил 9,5 миллиона рублей из отделения банка, расположенного в центре города. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Нападение произошло 12 декабря. Злоумышленник пришел в банк до его открытия. Он угрожал сотруднице оружием, связал трех женщин, а затем заставил кассира открыть сейф.
"Когда зашел, он открыл серверную, отключил все провода, которые там были. Перестали работать телефонная связь, система наблюдения", – рассказал замначальника ГУ МВД России по Новосибирской области Дмитрий Ходаков.
Налетчик действовал быстро и уверенно – появились предположения, что он был знаком с планировкой банка.
Все подозрения о возможном участии сотрудников банка были проверены и не подтвердились.
"Почему ни одна из девушек не нажала кнопку тревожного вызова? Как выяснилось, просто не успели", – пишет редакция.
Записи с камер видеонаблюдения помогли составить описание преступника, но задержать его сразу не удалось. В настоящее время расследование продолжается, и сотрудники МВД активно ищут подозреваемого.
20:27:13 09-01-2025
Выбирай ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Найдут. Не полиция так свои же жулики и найдут. И отдадут уже бездыханное тело. А деньги в банке это не деньги вкладчиков, а деньги жуликов, которые дают эти деньги под проценты. Они безнаказанно не дадут себя обворовать, как сами обворовывают граждан.
21:03:57 09-01-2025
Учитывая сколько банки получают сверхприбыли, о которой они постоянно отчитываются, унося её из наших карманов...
эт немного...!
08:03:33 10-01-2025
Вор у вора дубинку украл...