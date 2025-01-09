В Новосибирске грабитель унес из банка почти десять миллионов рублей

Сотрудниц организации заподозрили в связи со злоумышленником

09 января 2025, 20:15, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Новосибирске преступник в одиночку похитил 9,5 миллиона рублей из отделения банка, расположенного в центре города. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Нападение произошло 12 декабря. Злоумышленник пришел в банк до его открытия. Он угрожал сотруднице оружием, связал трех женщин, а затем заставил кассира открыть сейф.

"Когда зашел, он открыл серверную, отключил все провода, которые там были. Перестали работать телефонная связь, система наблюдения", – рассказал замначальника ГУ МВД России по Новосибирской области Дмитрий Ходаков.

Налетчик действовал быстро и уверенно – появились предположения, что он был знаком с планировкой банка.

Все подозрения о возможном участии сотрудников банка были проверены и не подтвердились.

"Почему ни одна из девушек не нажала кнопку тревожного вызова? Как выяснилось, просто не успели", – пишет редакция.

Записи с камер видеонаблюдения помогли составить описание преступника, но задержать его сразу не удалось. В настоящее время расследование продолжается, и сотрудники МВД активно ищут подозреваемого.