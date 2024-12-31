В Новосибирске грузовик сбил десятилетнюю девочку на пешеходном переходе

Девочка думала, что водитель остановится

31 декабря 2024, 16:10, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Новосибирске 29 декабря грузовик сбил десятилетнюю девочку на Затулинке, ребенок проведет Новый год в больнице. Мать пострадавшей, многодетная мама-блогер Оксана Усова, ищет свидетелей. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

ДТП произошло около 18:20 возле остановки "Кинотеатр "Рассвет" на улице Зорге. Девочка гуляла с одноклассницами. Они переходили дорогу на пешеходном переходе.

По словам матери, дети шли на мигающий зеленый, но на середине дороги загорелся красный. Одноклассницы побежали, а девочка продолжила идти, предполагая, что водитель уступит дорогу.

Однако грузовик сбил ребенка. От удара девочку отбросило на проезжую часть, она потеряла сознание. Очевидцы вызвали скорую, и девочку увезли в больницу на носилках.

"Дочку сразу положили в нейрохирургию. У нее сильное сотрясение, она плохо ходит", – рассказала Оксана.

Усова отметила, что водитель не считает себя виновным и утверждает, будто дети перебегали дорогу на красный. Оксана обратилась к горожанам за помощью в поиске свидетелей.

"Со слов детей после столкновения он вышел и кричал на девочек, что надо набить им одно место", – рассказала мать девочки.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт ДТП. Журналисты следят за ходом расследования.