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В Новосибирске коммунальщики заплатили за переохлаждение ребенка

Температура в квартирах опускалась до 10 градусов

11 декабря 2024, 22:30, ИА Амител

Батарея, отопление / Фото: amic.ru
Батарея, отопление / Фото: amic.ru

В Новосибирске с теплосетевой организации взыскали компенсацию морального вреда в пользу детей, пострадавших от отсутствия отопления из-за крупной аварии. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

"В период с 11 по 22 января 2024 года параметры отопления в жилом помещении были ниже нормы, температура в квартирах опускалась до 10 градусов", – рассказали в ведомстве.

Из-за низкой температуры заболел четырехмесячный ребенок, проживающий в жилом доме без отопления. Он имеет медицинские противопоказания к переохлаждению.

Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с теплосетевой организации в пользу малолетних детей.

Суд удовлетворил иск. С энергетиков взыскали компенсацию в размере 80 тысяч рублей и штраф 40 тысяч рублей.

Батарея / Фото: pxhere.com/ru/photo/994596

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