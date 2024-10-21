Более 70 раз барнаульцы пожаловались на проблемы с отоплением за два дня
Чаще всего за помощью обращались жители Индустриального и Ленинского районов
21 октября 2024, 20:10, ИА Амител
С 18 по 20 октября городские власти получили 73 жалобы на проблемы с отоплением от барнаульцев. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
"Большинство жалоб поступило от жителей Индустриального и Ленинского районов. На сегодняшний день в связи с проводимыми ремонтными работами АО "СГК-Алтай" по регулировке и наладке температурных режимов теплоносителя возможно кратковременное снижение соответствующих параметров. Данное неудобство носит временный характер", – рассказал зампред, главный инженер комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула Виталий Ростов.
Представители районных администраций отчитались о решении проблем. В учреждениях здравоохранения неполадок с отоплением не было.
По итогам совещания в мэрии местным властям рекомендовано в кратчайшие сроки разобраться с теми обращениями, которые еще не отработаны.
21:25:16 21-10-2024
как раз потепление пришло. Вот и включат отопление )))
А вообще есть инфа что ДЕЗ 1 ликвидируется... Уже на подъездах (территория ЖЭУ 18) висят объявы о выборе другой управляющей компании.
22:36:34 21-10-2024
" возможно кратковременное снижение соответствующих параметров". А в платежках тоже будет "соответствующее снижение"?
10:25:23 22-10-2024
Гость (22:36:34 21-10-2024) " возможно кратковременное снижение соответствующих парамет... Риторический вопрос - у всех в платежах зашкаленные тарифы, по практике ежегодной!
13:23:34 22-10-2024
Гость (10:25:23 22-10-2024) Риторический вопрос - у всех в платежах зашкаленные тарифы, ... Вы мерзнете? Мы да! Кто- то улицу отапливает, а мы с обогревптелями сидим!
У нас недотоп идет с бойлера очень большой, а вот на счете это не отражается за отопление! Только плюс еще увеличенный счет за свет!
06:25:17 22-10-2024
Погода без минусов, просто повод пожаловаться
08:23:20 22-10-2024
Гость (06:25:17 22-10-2024) Погода без минусов, просто повод пожаловаться... Поспите в угловой комнате где15 градусов
08:46:34 22-10-2024
гость (08:23:20 22-10-2024) Поспите в угловой комнате где15 градусов... утепляй комнату!
10:23:58 22-10-2024
Да сколько можно отапливать улицы, сколько наших/народных денег против народной воли на улицу???
13:19:23 22-10-2024
На С.поляне 21 из изменений только потепление на улице...Но погоды это не делает т.к. батареи как ели теплялись так и остались температуры не выше t°человеческого тела и ниже. В квартире сырость, несмотря на работающие обогреватели! Когда БТСК будет давать нормальные параметры? Ведь недогрев больше 10 градусов сейчас. Почему другие живут в тепле, когда закончатся эти эксперименты над нами?
Мы имеем право за наши огромные деньги жить в нормальных комфортных условиях! Реклама во всех СМИ от СГК о том как важно тепло и уют в доме и что они это нам обеспечат лишь бы забывали оплачивать за отопление! Где это тепло? Счета мы оплачиваем, только на этом все!
# Мы хотим жить в тепле!