Более 70 раз барнаульцы пожаловались на проблемы с отоплением за два дня

Чаще всего за помощью обращались жители Индустриального и Ленинского районов

21 октября 2024, 20:10, ИА Амител

Батарея / Фото: pxhere.com/ru/photo/994596

С 18 по 20 октября городские власти получили 73 жалобы на проблемы с отоплением от барнаульцев. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"Большинство жалоб поступило от жителей Индустриального и Ленинского районов. На сегодняшний день в связи с проводимыми ремонтными работами АО "СГК-Алтай" по регулировке и наладке температурных режимов теплоносителя возможно кратковременное снижение соответствующих параметров. Данное неудобство носит временный характер", – рассказал зампред, главный инженер комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула Виталий Ростов.

Представители районных администраций отчитались о решении проблем. В учреждениях здравоохранения неполадок с отоплением не было.

По итогам совещания в мэрии местным властям рекомендовано в кратчайшие сроки разобраться с теми обращениями, которые еще не отработаны.