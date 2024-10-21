НОВОСТИОбщество

Более 70 раз барнаульцы пожаловались на проблемы с отоплением за два дня

Чаще всего за помощью обращались жители Индустриального и Ленинского районов

21 октября 2024, 20:10, ИА Амител

Батарея / Фото: pxhere.com/ru/photo/994596
Батарея / Фото: pxhere.com/ru/photo/994596

С 18 по 20 октября городские власти получили 73 жалобы на проблемы с отоплением от барнаульцев. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"Большинство жалоб поступило от жителей Индустриального и Ленинского районов. На сегодняшний день в связи с проводимыми ремонтными работами АО "СГК-Алтай" по регулировке и наладке температурных режимов теплоносителя возможно кратковременное снижение соответствующих параметров. Данное неудобство носит временный характер", – рассказал зампред, главный инженер комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула Виталий Ростов.

Представители районных администраций отчитались о решении проблем. В учреждениях здравоохранения неполадок с отоплением не было.

По итогам совещания в мэрии местным властям рекомендовано в кратчайшие сроки разобраться с теми обращениями, которые еще не отработаны.

Барнаул отопительный сезон жалобы и просьбы отопление
Читайте также в сюжете: Отопительный сезон на Алтае

Комментарии 9

Avatar Picture
Шинник

21:25:16 21-10-2024

как раз потепление пришло. Вот и включат отопление )))
А вообще есть инфа что ДЕЗ 1 ликвидируется... Уже на подъездах (территория ЖЭУ 18) висят объявы о выборе другой управляющей компании.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:36:34 21-10-2024

" возможно кратковременное снижение соответствующих параметров". А в платежках тоже будет "соответствующее снижение"?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:23 22-10-2024

Гость (22:36:34 21-10-2024) " возможно кратковременное снижение соответствующих парамет... Риторический вопрос - у всех в платежах зашкаленные тарифы, по практике ежегодной!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:23:34 22-10-2024

Гость (10:25:23 22-10-2024) Риторический вопрос - у всех в платежах зашкаленные тарифы, ... Вы мерзнете? Мы да! Кто- то улицу отапливает, а мы с обогревптелями сидим!
У нас недотоп идет с бойлера очень большой, а вот на счете это не отражается за отопление! Только плюс еще увеличенный счет за свет!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:25:17 22-10-2024

Погода без минусов, просто повод пожаловаться

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:23:20 22-10-2024

Гость (06:25:17 22-10-2024) Погода без минусов, просто повод пожаловаться... Поспите в угловой комнате где15 градусов

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:46:34 22-10-2024

гость (08:23:20 22-10-2024) Поспите в угловой комнате где15 градусов... утепляй комнату!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:23:58 22-10-2024

Да сколько можно отапливать улицы, сколько наших/народных денег против народной воли на улицу???

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:19:23 22-10-2024

На С.поляне 21 из изменений только потепление на улице...Но погоды это не делает т.к. батареи как ели теплялись так и остались температуры не выше t°человеческого тела и ниже. В квартире сырость, несмотря на работающие обогреватели! Когда БТСК будет давать нормальные параметры? Ведь недогрев больше 10 градусов сейчас. Почему другие живут в тепле, когда закончатся эти эксперименты над нами?
Мы имеем право за наши огромные деньги жить в нормальных комфортных условиях! Реклама во всех СМИ от СГК о том как важно тепло и уют в доме и что они это нам обеспечат лишь бы забывали оплачивать за отопление! Где это тепло? Счета мы оплачиваем, только на этом все!
# Мы хотим жить в тепле!

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров