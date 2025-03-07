В Новосибирске лихач на "Хонде" вылетел на тротуар и чуть не сбил женщину с коляской
Под колеса также чуть не попал мужчина с собакой
07 марта 2025, 17:40, ИА Амител
ДТП в Новосибирске / Кадр из видео: "КП-Новосибирск"
В Новосибирске водитель Honda Accord чуть не сбил женщину с коляской и мужчину с собакой, сообщает "КП-Новосибирск".
ДТП случилось утром 7 марта на пересечении улицы Крылова и Красного проспекта. Иномарка вылетела на тротуар, сбила ограждение и врезалась в крыльцо после столкновения с Mitsubishi, поворачивающим на Крылова.
Все произошедшее попало на видео:
Судя по записи, пешеходы и собака не пострадали, при этом животное едва успело выскочить из-под колес.
17:52:46 07-03-2025
хорошо, что все обошлось.
эти машины новыми-то не были предназначены для агрессивной езды.
а в городская среда не предназначена и для новых.
хочется летать, едите в германию арендуете панамеру или хуракан и летайте.
здесь- то вы что и кому показать хотите.
18:36:32 07-03-2025
Гость (17:52:46 07-03-2025) хорошо, что все обошлось.эти машины новыми-то не были пр... Зачем нам поедать германию?
22:33:39 07-03-2025
можно таких уродов расстреливать, ну сил нет уже. защиты материнства и детства НЕТ, алкаши за рулем и пр