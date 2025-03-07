В Новосибирске лихач на "Хонде" вылетел на тротуар и чуть не сбил женщину с коляской

Под колеса также чуть не попал мужчина с собакой

07 марта 2025, 17:40, ИА Амител

ДТП в Новосибирске / Кадр из видео: "КП-Новосибирск"

В Новосибирске водитель Honda Accord чуть не сбил женщину с коляской и мужчину с собакой, сообщает "КП-Новосибирск".

ДТП случилось утром 7 марта на пересечении улицы Крылова и Красного проспекта. Иномарка вылетела на тротуар, сбила ограждение и врезалась в крыльцо после столкновения с Mitsubishi, поворачивающим на Крылова.

Все произошедшее попало на видео:

Судя по записи, пешеходы и собака не пострадали, при этом животное едва успело выскочить из-под колес.