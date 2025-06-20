В Новосибирске мальчик, у которого при пожаре погибла мама, две недели лежит в реанимации

Со слов тети ребенка, его отец во время трагедии мог просто уйти

20 июня 2025, 22:55, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ночью 7 июня в новосибирской девятиэтажке по улице Адриена Лежена, 13, вспыхнул пожар. Мать четверых детей погибла в горящей квартире. Ее 12-летний сын до сих пор находится в реанимации из-за тяжелого отравления угарным газом. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

В сгоревшей квартире проживала большая семья: бабушка, ее дочь с сожителем и четверо детей. Старшие, 15-летние мальчик и девочка, – дети сибирячки от предыдущих отношений.

Родной сын погибшей и ее сожителя сейчас в реанимации: вместе с матерью он остался в дальней комнате и не успел выбежать за дверь или на балкон.

Младшая дочь, сестра и отец вышли на лестничную клетку и не пострадали. Сейчас девочка живет со своим родным папой.

"Мама и старшие дети пока со мной живут. Сейчас занимаемся разборкой после пожара. Но мама хочет домой. Хотя дом сейчас – это просто стены и гарь", – рассказала сестра погибшей, Мария.

Огонь полностью уничтожил коридор и повредил кухню. В квартире осталась только обугленная мебель, которую пришлось выкинуть. Сейчас там голые стены, их нужно чистить.

Как рассказала Мария, отношения в семье были далеко не идеальными. С ее слов, сожитель сестры часто выпивал и обижал их мать. А когда случился пожар – просто ушел.

"Он прожил там 13 лет, но даже не пришел к нам и не помог. Все – строители, знакомые, друзья – вывозили все обгоревшее из квартиры", – добавила сибирячка.

Мария же была одной из первых, кто прибежал к горящему дому – она живет рядом. Как утверждает женщина, пожарных вызвал племянник. Также, с ее слов, в дальней комнате была многодетная мать вместе с младшим сыном, где и был сильный угарный газ.

Сибирячка сомневается в искренности слов сожителя погибшей сестры, который утверждает, что не смог спасти сына.

"Мальчик в реанимации уже почти две недели. Врачи говорят, что его состояние крайне тяжелое. Он отравился угарным газом. Точно так же, как и его мама, которая погибла", – заявила Мария.

По факту произошедшего правоохранители проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства. Кроме того, назначены судебные экспертизы, которые помогут определить причину возгорания.