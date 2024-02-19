В Новосибирске мать захотела усыновить младенца, которого выкинула в мусорку ее дочь

Дядя подозреваемой охарактеризовал племянницу как уравновешенную, но скрытную

19 февраля 2024, 10:30, ИА Амител

Молодая мать несет новорожденного на мусорку / Фото: "КП-Новосибирск"

Мать 22-летней девушки, которая самостоятельно родила сына на съемной квартире в Новосибирске и 16 февраля выкинула его в мусорный бак, хочет забрать малыша себе. Об этом изданию "КП-Новосибирск" рассказал дядя подозреваемой.

По его словам, после школы девушка переехала из поселка Колывань в Новосибирск, но часто навещала родных. Мужчина охарактеризовал племянницу как уравновешенную, но при этом отметил, что она скрывала беременность и в целом не особо рассказывала о личной жизни.

"Знаю, что в Новосибирске она работала администратором, был у нее парень, тоже работал – и на этом все. Брак они не регистрировали, детей не было", – рассказал он.

Также добавил, что в последний раз видел племянницу месяц назад, но "даже не мог подумать, что она беременна", так как всегда была "чуть полненькой".

"Мать ее уже в курсе, тоже в шоке. Она собирается в Новосибирск, хочет усыновить ребенка, будем разговаривать об этом с органами", – заключил мужчина.

В отношении девушки тем временем уже возбуждено дело о покушении на убийство малолетнего. Ребенок находится в больнице: он получил переохлаждение, так как лежал на 30-градусном морозе в одном пакете.