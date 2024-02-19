В Новосибирске мать захотела усыновить младенца, которого выкинула в мусорку ее дочь
Дядя подозреваемой охарактеризовал племянницу как уравновешенную, но скрытную
19 февраля 2024, 10:30, ИА Амител
Мать 22-летней девушки, которая самостоятельно родила сына на съемной квартире в Новосибирске и 16 февраля выкинула его в мусорный бак, хочет забрать малыша себе. Об этом изданию "КП-Новосибирск" рассказал дядя подозреваемой.
По его словам, после школы девушка переехала из поселка Колывань в Новосибирск, но часто навещала родных. Мужчина охарактеризовал племянницу как уравновешенную, но при этом отметил, что она скрывала беременность и в целом не особо рассказывала о личной жизни.
"Знаю, что в Новосибирске она работала администратором, был у нее парень, тоже работал – и на этом все. Брак они не регистрировали, детей не было", – рассказал он.
Также добавил, что в последний раз видел племянницу месяц назад, но "даже не мог подумать, что она беременна", так как всегда была "чуть полненькой".
"Мать ее уже в курсе, тоже в шоке. Она собирается в Новосибирск, хочет усыновить ребенка, будем разговаривать об этом с органами", – заключил мужчина.
В отношении девушки тем временем уже возбуждено дело о покушении на убийство малолетнего. Ребенок находится в больнице: он получил переохлаждение, так как лежал на 30-градусном морозе в одном пакете.
10:51:24 19-02-2024
Если у мамашки шок, послеродовая депрессия, таких в психушку отправляют. Конечно, ребенка правильно отдать родной бабушке на воспитание.
11:11:28 19-02-2024
Гость (10:51:24 19-02-2024) Если у мамашки шок, послеродовая депрессия, таких в психушку... А стоит ли ей отдавать? Воспитать дочь у неё не получилось
18:27:52 19-02-2024
Гость (11:11:28 19-02-2024) А стоит ли ей отдавать? Воспитать дочь у неё не получилось... не забывайте русскую пословицу-детей любят глазами,а внуков сердцем!
11:11:55 19-02-2024
Гость (10:51:24 19-02-2024) Если у мамашки шок, послеродовая депрессия, таких в психушку... Бабушка уже одну убийцу воспитала. Мало вам?
11:27:37 19-02-2024
Гость (11:11:55 19-02-2024) Бабушка уже одну убийцу воспитала. Мало вам?... Если у девчонки с психикой проблемы - такой вариант не рассматриваете? А мать и другие родственники могут быть здоровы. И, что характерно, все клеймят мать как "детоубийцу", а отец кто тогда? Кто отец, который поматросил и бросил? Где он? Отец за ребенка не должен отвечать? Если бы с отцов спрашивали так же строго, как с матерей, то мужики не разбрасывали бы семя куда ни попадя!
09:48:35 20-02-2024
Если бы с отцов спрашивали так же строго, как с матерей, то мужики не разбрасывали бы семя куда ни попадя! А сливали бы его в унитаз. Правильно? Курица?!
10:04:28 20-02-2024
Гость (09:48:35 20-02-2024) Если бы с отцов спрашивали так же строго, как с матерей, то... Петух? Каждый мужчина должен осознавать, что он потенциальный отец. Занимаешься сексом с девушкой, не забывай, что возможно появление ребенка, нет 100% защиты никаким средством контрацепции, природу не так легко обмануть, как думают некоторые, иначе человеческий род прекратил бы своё существование. Если понимаешь, что от этой девушки ни в каком случае не хочешь потомства, не связывайся с ней!
11:32:28 19-02-2024
Гость (11:11:55 19-02-2024) Бабушка уже одну убийцу воспитала. Мало вам?... Точно!!!!!!!!!!!
11:18:30 19-02-2024
Гость (10:51:24 19-02-2024) Если у мамашки шок, послеродовая депрессия, таких в психушку... она уже воспитала детоубийцу. еще хотите?
11:33:25 19-02-2024
Гость (10:51:24 19-02-2024) Если у мамашки шок, послеродовая депрессия, таких в психушку... Какой бабушке? Которая воспитала животное -не дочь!
11:00:17 19-02-2024
Заголовок и подзаголовок- готовый сценарий для бразильского сериала...
11:32:15 19-02-2024
Вот тихушники - страшные люди, и данные факт тому подтверждение! Животная тихушница......преступница!
12:50:30 19-02-2024
Если у девчонки с психикой проблемы ------- ну конечно! Как тр..ся, так проблем нет, как вовремя сходить сделать аборт - так отец виноват) много вы слушаете отцов, когда сами хотите ребенка оставить, а он против? То то же. До сих пор забыть не могу, как однажды живого котенка из мусорки вытаскивала - еще кто то кинул бы пакет, и все... а тут ребенок. В голове не укладывается... чудище какое то выросло.
14:09:24 19-02-2024
Гость (12:50:30 19-02-2024). Как тр..ся, так проблем нет, как вовремя сходить сделать аборт - так отец виноват) много вы слушаете отцов, когда сами хотите ребенка оставить, а он против? То то же. . Недавно шли широкие дискуссии о запрете абортов. Что-то в основном СМИ размещали статьи и комменты о запрете, называли женщин детоубийцами. А теперь, оказывается, что аборт в некоторых случаях благо. С другой стороны, мужчины не всегда хотят использовать средства контрацепции, никакой ответственности не несут за случайно созданное существо и их детоубийцами никто не называет.
13:04:51 19-02-2024
Ценность жизни утрачена почти полностью. Сигают сами, выкидывают детей. Проблема системная. Вы оглянитесь, сами-то кому нужны? Такого уровня ненависти к ближнему давно не было. А по данному случаю конкретное решение есть: беби- боксы. Но это тоже "не выгодно".
14:35:29 19-02-2024
СМИ размещали статьи и комменты о запрете, называли женщин детоубийцами------ ну тогда для этой особи вобще сложно название придумать. Представляете - в тихую выносила, родила, очухалась, в пакет и на мусорку. Это никогда не уложится ни в одной нормальной голове...
17:58:19 19-02-2024
Гость (14:35:29 19-02-2024) Это никогда не уложится ни в одной нормальной голове... Об этом и речь. С головой явно проблема.
01:59:12 20-02-2024
Все понятно, что дико, бесчеловечно и ужасно. И действительно не укладывается в голове...Но у меня вопрос в другом. Не в том как становятся уродами или как едет крыша. А в том можно ли что- то слелать, чтобы сохранить жизнь ребенку. Ответ: бейбибоксы. Это цивилизованный способ попытаться решить проблему. Только у нас очень любят осуждать, а не принимать меры и действовать.