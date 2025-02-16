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В Новосибирске отец похитил шестилетнего сына у своей бывшей супруги

Мужчина может увезти ребенка в Австралию

16 февраля 2025, 22:35, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Новосибирске мужчина похитил своего шестилетнего сына и, предположительно, планирует увезти его в Австралию. Как сообщает Shot, родители мальчика находятся в разводе, и отцу было разрешено видеться с детьми только два часа в неделю.

По данным издания, инцидент произошел днем, когда похититель вместе с тремя сообщниками подъехал к дому своей бывшей жены. В этот момент она гуляла с сыном, пятилетней дочерью и своим новым супругом. Бывший муж попытался затащить обоих детей в машину – дочь удалось спасти, а шестилетнего сына он увез на сером автомобиле KIA.

Известно, что у мужчины двойное гражданство – России и Австралии. Мать мальчика утверждает, что бывший муж подвергал ее абьюзу и год не давал развестись. Семья проживала в Австралии около десяти лет.

В настоящее время полиция разыскивает отца-похитителя.

Происшествия дети Сибирь

Комментарии 7

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Гость

22:41:43 16-02-2025

Повезёт мальчишке, если батю не поймают

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Вася

22:53:28 16-02-2025

Совсем уже с "гейропейскими ценностями" зашкварились? ГЛАВА СЕМЬИ увёз СВОЕГО ребёнка туда, куда посчитал нужным.
А вот отдавать ребёнка шалаве для использования в качестве персонального заменителя банкомата - это уже полное днище, дальше пробивать нечего.

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Гость

10:58:49 17-02-2025

1.А как вы определили , что она шалава?
2. Вывозить ребенка за границу без разрешения второго родителя ЗАПРЕЩЕНО

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гость

07:58:07 17-02-2025

Совсем не понимаю,как можно похитить СВОЕГО ребенка ?

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111

09:57:42 17-02-2025

"отцу было разрешено видеться с детьми только два часа в неделю" - это называется равные права родителей, закрепленные семейным кодексом)))

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Гость

12:23:49 17-02-2025

Правильно сделал, прищемил змеюке хвост.

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Гость

21:04:08 17-02-2025

да уже поймали, оспаде

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