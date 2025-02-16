В Новосибирске отец похитил шестилетнего сына у своей бывшей супруги

Мужчина может увезти ребенка в Австралию

16 февраля 2025, 22:35, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Новосибирске мужчина похитил своего шестилетнего сына и, предположительно, планирует увезти его в Австралию. Как сообщает Shot, родители мальчика находятся в разводе, и отцу было разрешено видеться с детьми только два часа в неделю.

По данным издания, инцидент произошел днем, когда похититель вместе с тремя сообщниками подъехал к дому своей бывшей жены. В этот момент она гуляла с сыном, пятилетней дочерью и своим новым супругом. Бывший муж попытался затащить обоих детей в машину – дочь удалось спасти, а шестилетнего сына он увез на сером автомобиле KIA.

Известно, что у мужчины двойное гражданство – России и Австралии. Мать мальчика утверждает, что бывший муж подвергал ее абьюзу и год не давал развестись. Семья проживала в Австралии около десяти лет.

В настоящее время полиция разыскивает отца-похитителя.