В Новосибирске не стали наказывать мать, похитившую деньги на выпускной в детсаду

Обманутые родители намерены снова писать заявление

02 января 2025, 13:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Новосибирске не станут наказывать мать двоих детей, собравшую почти 300 тысяч рублей на выпускной в детсаду и пропавшую с ними.

Как пишет "КП-Новосибирск", в мае 2024 года женщина сама вызвалась организовать выпускной для детей, однако, собрав деньги, уехала в другой город. Другим родителям в итоге пришлось самим в сжатые сроки организовывать детям праздник.

Пострадавшие написали заявление в полицию. Но перед Новым годом им пришел отказ в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления.

"В ходе проверки материала не добыто достаточно данных, указывающих на признаки состава преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину", так как не установлено наличие признаков, указанных в УК РФ", – приводит издание ответ правоохранителей.

Обманутые родители при этом намерены снова писать заявление.