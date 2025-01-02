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В Новосибирске не стали наказывать мать, похитившую деньги на выпускной в детсаду

Обманутые родители намерены снова писать заявление

02 января 2025, 13:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

В Новосибирске не станут наказывать мать двоих детей, собравшую почти 300 тысяч рублей на выпускной в детсаду и пропавшую с ними.

Как пишет "КП-Новосибирск", в мае 2024 года женщина сама вызвалась организовать выпускной для детей, однако, собрав деньги, уехала в другой город. Другим родителям в итоге пришлось самим в сжатые сроки организовывать детям праздник.

Пострадавшие написали заявление в полицию. Но перед Новым годом им пришел отказ в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления.

"В ходе проверки материала не добыто достаточно данных, указывающих на признаки состава преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину", так как не установлено наличие признаков, указанных в УК РФ", – приводит издание ответ правоохранителей.

Обманутые родители при этом намерены снова писать заявление.

Новосибирская область Происшествия

Комментарии 3

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Кхм...

14:20:22 02-01-2025

А что, так можно, что ли?!

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Гость

16:14:12 02-01-2025

А скидываться законно что ли, бред, при чем тут полиция. Идите в суд за приказом и взыскивайте, отдавали добровольно, кто ещё и мошенником может оказаться по итогу проверки вопрос!

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Гость

20:39:31 02-01-2025

Гость (16:14:12 02-01-2025) А скидываться законно что ли, бред, при чем тут полиция. Иди...
Совсем что ли в голове какахи?

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