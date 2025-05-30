В Новосибирске отец зарезал кинжалом пришедшего в гости сына

После убийства мужчина вышел на улицу и кричал: "Зачем я его убил?"

30 мая 2025, 12:29, ИА Амител

Место происшествия / Фото: прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске отец убил пришедшего в гости сына. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в областной прокуратуре, вечером 28 мая 43-летний мужчина пришел навестить отца. Однако во время общения между родственниками произошла ссора, в результате которой отец нанес сыну множественные удары кинжалом в область груди. В результате нападения сибиряк скончался на месте.

После этого отец вышел на улицу и стал кричать: "Зачем я его убил?" Очевидец, услышав это и увидев на нем следы крови, вызвал полицию.

Мужчину задержали, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.