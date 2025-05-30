В Новосибирске отец зарезал кинжалом пришедшего в гости сына
После убийства мужчина вышел на улицу и кричал: "Зачем я его убил?"
30 мая 2025, 12:29, ИА Амител
Место происшествия / Фото: прокуратура Новосибирской области
В Новосибирске отец убил пришедшего в гости сына. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в областной прокуратуре, вечером 28 мая 43-летний мужчина пришел навестить отца. Однако во время общения между родственниками произошла ссора, в результате которой отец нанес сыну множественные удары кинжалом в область груди. В результате нападения сибиряк скончался на месте.
После этого отец вышел на улицу и стал кричать: "Зачем я его убил?" Очевидец, услышав это и увидев на нем следы крови, вызвал полицию.
Мужчину задержали, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.
12:56:52 30-05-2025
вот чую - без синьки не обошлось... 8-(((
13:15:51 30-05-2025
на кровати икона лежит?
13:32:22 30-05-2025
Гость (13:15:51 30-05-2025) на кровати икона лежит?... Ничего удивительного, ибо иконы для Бога, это вторая его заповедь - не поклоняйся....
13:35:53 30-05-2025
Гость (13:15:51 30-05-2025) на кровати икона лежит?... Психопаты набожные люди у них везде иконы и внешне они ну прям ангелы, только не дома.
16:11:55 30-05-2025
Гость (13:35:53 30-05-2025) Психопаты набожные люди у них везде иконы и внешне они ну пр... Не надо всех по себе судить.
12:26:11 31-05-2025
Гость (16:11:55 30-05-2025) Не надо всех по себе судить.... ткачева послушайте
21:28:54 30-05-2025
А точно проведать приходил? Или денег с родителя повыбивать, возможно даже с применением силы и оскорблений? А то с чего бы он просто так лез доставать кинжал, который наверняка не был под рукой?