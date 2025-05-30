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В Новосибирске отец зарезал кинжалом пришедшего в гости сына

После убийства мужчина вышел на улицу и кричал: "Зачем я его убил?"

30 мая 2025, 12:29, ИА Амител

Место происшествия / Фото: прокуратура Новосибирской области
Место происшествия / Фото: прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске отец убил пришедшего в гости сына. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в областной прокуратуре, вечером 28 мая 43-летний мужчина пришел навестить отца. Однако во время общения между родственниками произошла ссора, в результате которой отец нанес сыну множественные удары кинжалом в область груди. В результате нападения сибиряк скончался на месте.

После этого отец вышел на улицу и стал кричать: "Зачем я его убил?" Очевидец, услышав это и увидев на нем следы крови, вызвал полицию.

Мужчину задержали, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Новосибирская область Убийство

Комментарии 7

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Musik

12:56:52 30-05-2025

вот чую - без синьки не обошлось... 8-(((

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Гость

13:15:51 30-05-2025

на кровати икона лежит?

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Гость

13:32:22 30-05-2025

Гость (13:15:51 30-05-2025) на кровати икона лежит?... Ничего удивительного, ибо иконы для Бога, это вторая его заповедь - не поклоняйся....

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Гость

13:35:53 30-05-2025

Гость (13:15:51 30-05-2025) на кровати икона лежит?... Психопаты набожные люди у них везде иконы и внешне они ну прям ангелы, только не дома.

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Гость

16:11:55 30-05-2025

Гость (13:35:53 30-05-2025) Психопаты набожные люди у них везде иконы и внешне они ну пр... Не надо всех по себе судить.

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Гость

12:26:11 31-05-2025

Гость (16:11:55 30-05-2025) Не надо всех по себе судить.... ткачева послушайте

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Гость

21:28:54 30-05-2025

А точно проведать приходил? Или денег с родителя повыбивать, возможно даже с применением силы и оскорблений? А то с чего бы он просто так лез доставать кинжал, который наверняка не был под рукой?

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