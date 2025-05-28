Согласно одной из версий, предполагаемый преступник якобы приставал к девушке

28 мая 2025, 14:40, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Байкальске подросток зарезал четырех товарищей и четырех ранил, а затем поджег дом и погиб при пожаре. Свою версию произошедшего рассказали родные двух сестер, которым удалось спастись. С их слов, парень начал приставать к одной из девушек. Об этом сообщает "КП-Иркутск".

15-летняя школьница из Байкальска пригласила близких друзей на празднование дня рождения 27 мая. Вечеринку решили устроить на даче в СНТ "Горный Байкал". Кто-то из ребят ушел домой, а кто-то остался с ночевкой. Когда все легли спать, один из приглашенных гостей вдруг выхватил нож и насмерть зарезал четверых человек. Еще четверо выжили, но попали в больницу. Один из пострадавших тяжело ранен в шею, за его жизнь борются врачи.

По данным издания, два домика принадлежали не имениннице, а одному из ее приятелей. Старшая сестра двух школьниц, присутствовавших на празднике, рассказала, что на даче было около 15 подростков, а с ночевкой остались около десяти.

"Именинницу и еще четверых ребят забрали их родители на машинах примерно за три часа до трагедии. К счастью, моим родным удалось спастись. Ночью, когда все легли спать, парень, которого подозревают в убийстве, якобы начал приставать к моей сестре. С ее слов, она убежала, чтобы позвать взрослых. Второй удалось спастись, когда уже все началось. Она выпрыгнула из окна", – прокомментировала девушка.

Однако пока это лишь одна из версий. Правоохранителям предстоит выяснить, что произошло в действительности, восстановив хронологию событий. Вопрос о том, как нападавший смог расправиться с восемью подростками, остается открытым. В Сети появилась информация, что они ушли спать в разные домики, и он заходил туда по очереди. Официального подтверждения этим предположениям пока нет, информация уточняется.

Сестра погибшего 14-летнего подростка рассказала, что он казался ей обычным парнем со спокойным характером. Также девушка уточнила, что все приглашенные на праздник учились в одной школе, но в разных классах.

На месте работают следователи и криминалисты. Они проводят необходимые следственные действия и устанавливают обстоятельства произошедшего.