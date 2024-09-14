В Новосибирске отправили к психиатрам пристава, который зарезал свою невесту

Экспертиза покажет, является ли мужчина вменяемым

14 сентября 2024, 20:30, ИА Амител

Снимки обвиняемого и погибшей / Фото: соцсети

Новосибирского пристава, зарезавшего свою невесту после дня влюбленных, отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Москву, пишет "КП-Новосибирск".

Трагедия произошла вечером 14 февраля 2024 года, когда мужчина, находясь в неадекватном состоянии, напал на возлюбленную, которая служила в отделе судебных приставов-исполнителей Новосибирского района.

"Он стал себя неадекватно вести, бегал в трусах по подъезду, как будто что-то принял. Ему начали мерещиться демоны. Потом схватился за нож", – рассказывали знакомые пары.

Девушка пыталась защититься и звонила друзьям, но погибла. Убийцу арестовали и возбудили в отношении него уголовное дело, а погибшую похоронили на родине в Якутии.

Осведомленный источник "КП-Новосибирск" рассказал, что пристав с тех пор месяц провел в психиатрической больнице. "Сейчас его отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Москву. В следующем месяце его должны обратно уже привезти, и будет известно, вменяемый он или нет", – отметил он.