19-летнего барнаульца, обвиняемого в смертельном ДТП в Новосибирске, заключили под стражу

Мера пресечения будет действовать до 27 мая 2025 года

28 марта 2025, 14:16, ИА Амител

Никита Заставнюк / Фото: прокуратура Новосибирской области

19-летнего Никиту Заставнюка, обвиняемого в смертельной аварии в центре Новосибирска, отправили под стражу до 27 мая. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

"Постановлением Центрального районного суда Никите Заставнюку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 27 мая 2025 года", – сказано в сообщении ведомства.

Региональная прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного в соответствии с ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения").

Напомним, около полуночи 26 марта 19-летний молодой человек за рулем BMW проехал на красный свет и столкнулся с Hyundai. Два пассажира Hyundai погибли на месте, еще двое и водитель получили травмы различной степени тяжести. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело.

Следствие установило, что ДТП устроил 19-летний барнаулец, учредитель алтайского ООО "ПК "Геркулес" Никита Заставнюк. Известно, что в январе 2025 года доля компании Сергея Заставнюка перешла в порядке наследования его сыну. BMW, попавший в аварию, также был зарегистрирован на "ПК "Геркулес".

ООО "ПК "Геркулес" было основано в селе Санниково Алтайского края в 2004 году. Компания занимается производством продуктов мукомольной и крупяной промышленности, а также крахмала и крахмалосодержащих продуктов.