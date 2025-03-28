19-летнего барнаульца, обвиняемого в смертельном ДТП в Новосибирске, заключили под стражу
Мера пресечения будет действовать до 27 мая 2025 года
28 марта 2025, 14:16, ИА Амител
19-летнего Никиту Заставнюка, обвиняемого в смертельной аварии в центре Новосибирска, отправили под стражу до 27 мая. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
"Постановлением Центрального районного суда Никите Заставнюку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 27 мая 2025 года", – сказано в сообщении ведомства.
Региональная прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного в соответствии с ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения").
Напомним, около полуночи 26 марта 19-летний молодой человек за рулем BMW проехал на красный свет и столкнулся с Hyundai. Два пассажира Hyundai погибли на месте, еще двое и водитель получили травмы различной степени тяжести. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело.
Следствие установило, что ДТП устроил 19-летний барнаулец, учредитель алтайского ООО "ПК "Геркулес" Никита Заставнюк. Известно, что в январе 2025 года доля компании Сергея Заставнюка перешла в порядке наследования его сыну. BMW, попавший в аварию, также был зарегистрирован на "ПК "Геркулес".
ООО "ПК "Геркулес" было основано в селе Санниково Алтайского края в 2004 году. Компания занимается производством продуктов мукомольной и крупяной промышленности, а также крахмала и крахмалосодержащих продуктов.
14:24:09 28-03-2025
я думал, чей детешка.
ну Заставнюк его таким не воспитывал, горе отцу.
14:59:32 28-03-2025
нету папки. плохо парню. совсем плохо. молодой еще.
17:16:07 28-03-2025
Дык папа и не воспитывал - делал деньги. Некогда было. Но судьба злодейка повернула всё по своему.
А пацанёнок ничего даже и не понял- что произошло.
18:32:43 28-03-2025
Деньги и вседозволенность притупляют некоторые чувства, если они были.
13:54:30 29-03-2025
Продаст Геркулес, оплатит родственникам моральный ущерб. Отсидеть обязан для профилактики. И стерилизовать его надо, чтобы не плодил уродов.