В Новосибирске пенсионерка погибла, выпав из автобуса

Водитель резко тронулся с открытыми дверями, из-за чего супруг женщины упал на нее

08 апреля 2025, 17:30, ИА Амител

В Новосибирске 71-летняя женщина выпала из автобуса на остановке. Скорая помощь доставила пенсионерку в больницу, но спасти ее не удалось. Родственники рассказали детали трагедии, пишет "КП-Новосибирск".

Днем 4 апреля автобус высадил пассажиров на остановке, но водитель не закрыл двери и резко нажал на газ – пожилой мужчина упал на пенсионерку, она выпала в открытую дверь и оказалась зажата. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кадры выложили в паблике "Инцидент Новосибирск", и в комментариях отписалась родственница погибшей. По ее словам, пенсионерка ехала в автобусе со своим супругом. Когда автобус резко тронулся, именно муж упал на нее и сбил с ног.

"У нашей семьи такое горе. Все нужные следственные действия проводятся, у нас прекрасная команда юристов. Никаких комментариев наша семья больше дать не может", – рассказала родственница в беседе с "КП".

Следователи задержали водителя. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. Компания-перевозчик временно отстранила шофера.

Автоюрист и бывший старший следователь отдела по ДТП Новосибирска Павел Парфенов заявил, что ему грозит до трех лет лишения свободы, потому что он нарушил пункт 22.7 ПДД РФ, согласно которому водитель обязан осуществлять посадку и высадку пассажиров только после полной остановки транспортного средства, начинать движение исключительно с закрытыми дверями, а также не открывать их до полной остановки.