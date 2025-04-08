В Новосибирске пенсионерка погибла, выпав из автобуса
Водитель резко тронулся с открытыми дверями, из-за чего супруг женщины упал на нее
08 апреля 2025, 17:30, ИА Амител
В Новосибирске 71-летняя женщина выпала из автобуса на остановке. Скорая помощь доставила пенсионерку в больницу, но спасти ее не удалось. Родственники рассказали детали трагедии, пишет "КП-Новосибирск".
Днем 4 апреля автобус высадил пассажиров на остановке, но водитель не закрыл двери и резко нажал на газ – пожилой мужчина упал на пенсионерку, она выпала в открытую дверь и оказалась зажата. От полученных травм женщина скончалась в больнице.
Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кадры выложили в паблике "Инцидент Новосибирск", и в комментариях отписалась родственница погибшей. По ее словам, пенсионерка ехала в автобусе со своим супругом. Когда автобус резко тронулся, именно муж упал на нее и сбил с ног.
"У нашей семьи такое горе. Все нужные следственные действия проводятся, у нас прекрасная команда юристов. Никаких комментариев наша семья больше дать не может", – рассказала родственница в беседе с "КП".
Следователи задержали водителя. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. Компания-перевозчик временно отстранила шофера.
Автоюрист и бывший старший следователь отдела по ДТП Новосибирска Павел Парфенов заявил, что ему грозит до трех лет лишения свободы, потому что он нарушил пункт 22.7 ПДД РФ, согласно которому водитель обязан осуществлять посадку и высадку пассажиров только после полной остановки транспортного средства, начинать движение исключительно с закрытыми дверями, а также не открывать их до полной остановки.
"Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового", – пояснил юрист.
19:03:01 08-04-2025
Жалко женщину, как всегда тухлодыры к парням своим спешат.
Теперь водятел будет мучится.
20:33:20 08-04-2025
Сегодня такой же ублюдок мчался на 20-ке. Причём с каждой остановки газовал, не закрыв двери
08:57:28 09-04-2025
За убийство 3-4 года? Интересно почему мы вымираем и никто рожать тут не хочет?
11:46:30 09-04-2025
Гость (08:57:28 09-04-2025) За убийство 3-4 года? Интересно почему мы вымираем и никто р... Условно.
14:13:24 09-04-2025
Есть у водителей такой прикол. Шутят они так.