В Барнауле пенсионерка выпала из автобуса на проезжую часть

Прокуратура уже проводит проверку

22 мая 2024, 14:00, ИА Амител

Салон автобуса / Фото: unsplash.com

В Барнауле 70-летняя женщина выпала на проезжую часть из автобуса № 53, сообщает прокуратура Алтайского края.

Инцидент случился 20 мая на улице Антона Петрова. Сейчас потерпевшей оказывают медпомощь в стационаре. Надзорное ведомство проводит проверку.

Правоохранители дадут оценку соблюдения местными властями законодательства при содержании дорог, организации движения, а также деятельности перевозчика.

Ранее в барнаульской маршрутке упала пенсионерка из-за водителя, который резко нажал на педаль газа.