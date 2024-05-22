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В Барнауле пенсионерка выпала из автобуса на проезжую часть

Прокуратура уже проводит проверку

22 мая 2024, 14:00, ИА Амител

Салон автобуса / Фото: unsplash.com
Салон автобуса / Фото: unsplash.com

В Барнауле 70-летняя женщина выпала на проезжую часть из автобуса № 53, сообщает прокуратура Алтайского края.

Инцидент случился 20 мая на улице Антона Петрова. Сейчас потерпевшей оказывают медпомощь в стационаре. Надзорное ведомство проводит проверку. 

Правоохранители дадут оценку соблюдения местными властями законодательства при содержании дорог, организации движения, а также деятельности перевозчика.

Ранее в барнаульской маршрутке упала пенсионерка из-за водителя, который резко нажал на педаль газа.

Барнаул Происшествия общественный транспорт

Комментарии 8

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Гость

14:26:26 22-05-2024

Сидела бы дома старушка, а не за скидками ездила. Теперь водителю автобуса мозг вынесит ГИБДД.

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Гость

16:18:42 22-05-2024

Гость (14:26:26 22-05-2024) Сидела бы дома старушка, а не за скидками ездила. Теперь вод... О, а вот и сумасшедший водитель нашелся.

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Гость

17:14:48 22-05-2024

Гость (16:18:42 22-05-2024) О, а вот и сумасшедший водитель нашелся.... Какой нафиг водитель? Лет пять уж за рулём не сидел, дорого стало, то ОСАГО, то штрафы, то пробки проще дешевле на маршрутке/такси ездить.

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Гость

20:53:21 22-05-2024

Гость (14:26:26 22-05-2024) Сидела бы дома старушка, а не за скидками ездила. Теперь вод...
Поддерживаю. Ну неужели нельзя со своими телегами на два часа позже на огороды и за провизией по акции поехать. Не надо только тут про то, что они с детьми сидеть едут. А если надо сидеть с вашими детьми, отправьте мамке такси. Или слабо?

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Гость

15:59:23 22-05-2024

Держаться за поручни надо, в ОТ у каждой двери это написано, а не вошла - и дальше трава не расти.

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Гость

16:19:38 22-05-2024

Гость (15:59:23 22-05-2024) Держаться за поручни надо, в ОТ у каждой двери это написано... Ездить нормально надо, не формула 1 наверное.

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Гость

09:30:22 23-05-2024

Гость (15:59:23 22-05-2024) Держаться за поручни надо, в ОТ у каждой двери это написано... Может надо сначала двери закрыть, а потом начинать движение?

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Гость

10:46:37 23-05-2024

Раз выпала, напрашивается следущее Много людей, толкучка, час пик и т.д. Бабушке 70. Уже подвиг, но марш бросок в пенсионный фонд с утра, или по другим неотложным делам в самую толкучку-двойной подвих. Медаль в студию.

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