В Барнауле пенсионерка выпала из автобуса на проезжую часть
Прокуратура уже проводит проверку
22 мая 2024, 14:00, ИА Амител
Салон автобуса / Фото: unsplash.com
В Барнауле 70-летняя женщина выпала на проезжую часть из автобуса № 53, сообщает прокуратура Алтайского края.
Инцидент случился 20 мая на улице Антона Петрова. Сейчас потерпевшей оказывают медпомощь в стационаре. Надзорное ведомство проводит проверку.
Правоохранители дадут оценку соблюдения местными властями законодательства при содержании дорог, организации движения, а также деятельности перевозчика.
Ранее в барнаульской маршрутке упала пенсионерка из-за водителя, который резко нажал на педаль газа.
14:26:26 22-05-2024
Сидела бы дома старушка, а не за скидками ездила. Теперь водителю автобуса мозг вынесит ГИБДД.
16:18:42 22-05-2024
Гость (14:26:26 22-05-2024) Сидела бы дома старушка, а не за скидками ездила. Теперь вод... О, а вот и сумасшедший водитель нашелся.
17:14:48 22-05-2024
Гость (16:18:42 22-05-2024) О, а вот и сумасшедший водитель нашелся.... Какой нафиг водитель? Лет пять уж за рулём не сидел, дорого стало, то ОСАГО, то штрафы, то пробки проще дешевле на маршрутке/такси ездить.
20:53:21 22-05-2024
Гость (14:26:26 22-05-2024) Сидела бы дома старушка, а не за скидками ездила. Теперь вод...
Поддерживаю. Ну неужели нельзя со своими телегами на два часа позже на огороды и за провизией по акции поехать. Не надо только тут про то, что они с детьми сидеть едут. А если надо сидеть с вашими детьми, отправьте мамке такси. Или слабо?
15:59:23 22-05-2024
Держаться за поручни надо, в ОТ у каждой двери это написано, а не вошла - и дальше трава не расти.
16:19:38 22-05-2024
Гость (15:59:23 22-05-2024) Держаться за поручни надо, в ОТ у каждой двери это написано... Ездить нормально надо, не формула 1 наверное.
09:30:22 23-05-2024
Гость (15:59:23 22-05-2024) Держаться за поручни надо, в ОТ у каждой двери это написано... Может надо сначала двери закрыть, а потом начинать движение?
10:46:37 23-05-2024
Раз выпала, напрашивается следущее Много людей, толкучка, час пик и т.д. Бабушке 70. Уже подвиг, но марш бросок в пенсионный фонд с утра, или по другим неотложным делам в самую толкучку-двойной подвих. Медаль в студию.