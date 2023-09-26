В Новосибирске подростки-футболисты попытались украсть энергетики из магазина
Однако охранники оказались быстрее и бесплатный допинг перед матчем школьники употребить не успели
26 сентября 2023, 19:59, ИА Амител
Иркутские школьники-футболисты украли из новосибирского магазина энергетики и попались охранникам. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, они хотели таким образом повысить свою выносливость во время грядущего матча.
Подростки приехали в Новосибирск на чемпионат Сибирского и Дальневосточного округов по футболу. Чтобы основательно подготовиться, они решили запастись допингом. Пришли в местный магазин, схватили Mentos, шоколадки и энергетики, после чего попытались сбежать. Охранники оказались быстрее.
Молодые люди объяснили, что не хотели воровать энергетики, но боялись, что их им бы не продали.
21:14:31 26-09-2023
Охранники оказались быстрее... . Жопоногих на банку, охранников в стартовый состав.