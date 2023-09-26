В Новосибирске подростки-футболисты попытались украсть энергетики из магазина

Однако охранники оказались быстрее и бесплатный допинг перед матчем школьники употребить не успели

26 сентября 2023, 19:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Иркутские школьники-футболисты украли из новосибирского магазина энергетики и попались охранникам. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, они хотели таким образом повысить свою выносливость во время грядущего матча.

Подростки приехали в Новосибирск на чемпионат Сибирского и Дальневосточного округов по футболу. Чтобы основательно подготовиться, они решили запастись допингом. Пришли в местный магазин, схватили Mentos, шоколадки и энергетики, после чего попытались сбежать. Охранники оказались быстрее.

Молодые люди объяснили, что не хотели воровать энергетики, но боялись, что их им бы не продали.