НОВОСТИПроисшествия

В Новосибирске подростки избили школьника из-за украденного травмата

Родители пострадавшего подали заявление в полицию на подростков

20 декабря 2023, 17:46, ИА Амител

Фото: pxhere.ru
Фото: pxhere.ru

В Новосибирске группа подростков руками и ногами избила знакомого в подъезде его дома, сообщает "КП-Новосибирск". Кадры накануне опубликовали в Сети.

Подростки во время избиения требовали, чтобы школьник "вернул ствол". Он согласился и даже предложил вынести две тысячи рублей.

"Что ты ноешь? Завтра ствола не будет – я тебе лицо разобью", – заявил один из подростков.

Как рассказал изданию человек, знакомый с ситуацией, пострадавший считал себя крутым, думал, что ему все можно, оскорблял и украл травматический пистолет. Его родители подали заявление в полицию на подростков.

"Мальчику выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Проводится проверка", – отметили в региональном МВД.

Фото: nsk.kp.ru / скриншот из видео

В Сибири подростки избивали мальчика и заставляли искать место для смерти

Снимавший видео школьник уже приходил извиняться, приносил деньги и шоколад
НОВОСТИПроисшествия
Новосибирская область

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

17:52:09 20-12-2023

Щас мусара всех посадят. Одних за драку. Другого за воровство. А писателя за рассказ, о насилии...

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров