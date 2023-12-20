В Новосибирске подростки избили школьника из-за украденного травмата

Родители пострадавшего подали заявление в полицию на подростков

20 декабря 2023, 17:46, ИА Амител

Фото: pxhere.ru

В Новосибирске группа подростков руками и ногами избила знакомого в подъезде его дома, сообщает "КП-Новосибирск". Кадры накануне опубликовали в Сети.

Подростки во время избиения требовали, чтобы школьник "вернул ствол". Он согласился и даже предложил вынести две тысячи рублей.

"Что ты ноешь? Завтра ствола не будет – я тебе лицо разобью", – заявил один из подростков.

Как рассказал изданию человек, знакомый с ситуацией, пострадавший считал себя крутым, думал, что ему все можно, оскорблял и украл травматический пистолет. Его родители подали заявление в полицию на подростков.