В Новосибирске подростки избили школьника из-за украденного травмата
Родители пострадавшего подали заявление в полицию на подростков
20 декабря 2023, 17:46, ИА Амител
В Новосибирске группа подростков руками и ногами избила знакомого в подъезде его дома, сообщает "КП-Новосибирск". Кадры накануне опубликовали в Сети.
Подростки во время избиения требовали, чтобы школьник "вернул ствол". Он согласился и даже предложил вынести две тысячи рублей.
"Что ты ноешь? Завтра ствола не будет – я тебе лицо разобью", – заявил один из подростков.
Как рассказал изданию человек, знакомый с ситуацией, пострадавший считал себя крутым, думал, что ему все можно, оскорблял и украл травматический пистолет. Его родители подали заявление в полицию на подростков.
"Мальчику выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Проводится проверка", – отметили в региональном МВД.
17:52:09 20-12-2023
Щас мусара всех посадят. Одних за драку. Другого за воровство. А писателя за рассказ, о насилии...