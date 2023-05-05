В Сибири подростки избивали мальчика и заставляли искать место для смерти

Снимавший видео школьник уже приходил извиняться, приносил деньги и шоколад

05 мая 2023, 19:16, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru / скриншот из видео

Жительница Новосибирской области написала заявление в полицию на двух старшеклассников после избиения её 13-летнего сына, пишет "КП-Новосибирск".

Инцидент произошёл в селе Сокур. На видео, опубликованном в соцсетях, подросток бросает мальчика на землю и начинает его пинать. Оператор подбадривает товарища и предлагает ребёнку "выбирать, где умирать будет".

Мама избитого мальчика рассказала, что до её сына постоянно докапывался 16-летний парень – он снимал видео. А вот 14-летний, который избивал, ранее дружил с пострадавшим, однако в середине апреля отношения испортились.

"Якобы я обозвал его маму. Хотя такого не было. За это меня избили", – пояснил пострадавший мальчик.

По словам женщины, снимавший видео подросток уже приходил извиняться, приносил деньги и шоколад, хотел, чтобы забрали заявление.

"Но я этого делать не буду", – подчеркнула сибирячка.

Ранее в Алтайском крае подростков, жестоко избивших мальчика, поставили на учёт и позвали убирать могилы.