В Сибири подростки избивали мальчика и заставляли искать место для смерти
Снимавший видео школьник уже приходил извиняться, приносил деньги и шоколад
05 мая 2023, 19:16, ИА Амител
Жительница Новосибирской области написала заявление в полицию на двух старшеклассников после избиения её 13-летнего сына, пишет "КП-Новосибирск".
Инцидент произошёл в селе Сокур. На видео, опубликованном в соцсетях, подросток бросает мальчика на землю и начинает его пинать. Оператор подбадривает товарища и предлагает ребёнку "выбирать, где умирать будет".
Мама избитого мальчика рассказала, что до её сына постоянно докапывался 16-летний парень – он снимал видео. А вот 14-летний, который избивал, ранее дружил с пострадавшим, однако в середине апреля отношения испортились.
"Якобы я обозвал его маму. Хотя такого не было. За это меня избили", – пояснил пострадавший мальчик.
По словам женщины, снимавший видео подросток уже приходил извиняться, приносил деньги и шоколад, хотел, чтобы забрали заявление.
"Но я этого делать не буду", – подчеркнула сибирячка.
Ранее в Алтайском крае подростков, жестоко избивших мальчика, поставили на учёт и позвали убирать могилы.
21:21:37 05-05-2023
Хуже зверей. Вместо того, чтобы собак убивать, лучше бы задумались, что делать с такими гражданами, они гораздо опасней, чем собаки.
22:03:37 05-05-2023
Гость (21:21:37 05-05-2023) Хуже зверей. Вместо того, чтобы собак убивать, лучше бы заду... А что с вами делать? Вы опасней таких граждан
22:21:04 05-05-2023
Гость (21:21:37 05-05-2023) Хуже зверей. Вместо того, чтобы собак убивать, лучше бы заду... Вы с собаками совсем помешались. Везде их тащите.
00:53:59 06-05-2023
Гость (21:21:37 05-05-2023) Хуже зверей. Вместо того, чтобы собак убивать, лучше бы заду... Собаки загрызающие детей на смерть, это не опасно совсем, вот дерущиеся подростки, это крайне опасные люди.
09:39:21 06-05-2023
Гость (00:53:59 06-05-2023) Собаки загрызающие детей на смерть, это не опасно совсем, во... Сколько случаев, где собаки насмерть загрызли ребёнка? Сколько сидит в малолетках за убийства? Тут не в собаках дело, а в приоритетах. Люди гораздо больше убивают других людей, поэтому бороться с таким нужно в первую очередь.
16:56:59 06-05-2023
Гость (09:39:21 06-05-2023) Сколько случаев, где собаки насмерть загрызли ребёнка? Сколь... А что у нас не кто не борется, что за чушь вы несёте, а как же уголовный кодекс, а вот с бездомными агрессивными собаками действительно не кто не борется, по закону их обратно на улицу возвращают, вы специально все так передёргивает или глупы настолько что пишите чушь.
21:47:29 05-05-2023
Гость (21:21:37 05-05-2023) Хуже зверей. Вместо того, чтобы собак убивать, лучше бы заду... Собаки в прошлом году напали на людей 228 000 раз. Согласно официальной статистики. Мальчиков можно пересчитать на пальцах.
09:43:15 06-05-2023
Гость (21:47:29 05-05-2023) Собаки в прошлом году напали на людей 228 000 раз. Согласно ... Откуда такая статистика? Не гуглится такая цифра
17:46:12 06-05-2023
Гость (09:43:15 06-05-2023) Откуда такая статистика? Не гуглится такая цифра... гуглится, в среднем, около 300 000 в год зареганых, из которых 30% дети. Википедия. Количество бездомных блоховозов оценивается в 735 000. Вы, как представитель зоошизы, готовы спонсировать приют для такого количества псин?
21:05:35 06-05-2023
Гость (09:43:15 06-05-2023) Откуда такая статистика? Не гуглится такая цифра... Гуглится даже прям на сайте амика. Отдыхай, зоошиза.
14:49:50 06-05-2023
Улыбнуло - 228000 раз. Это в мире, стране или крае? Такую серьёзную инфу необходимо уточнять.
17:51:18 06-05-2023
Гость. (14:49:50 06-05-2023) Улыбнуло - 228000 раз. Это в мире, стране или крае? Такую се... В России в 2022 году собаки покусали и обслюнявили людей более 228 тысяч раз, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Ситуацию прокомментировала сенатор Елена Зленко. По словам сенатора, нападения бездомных собак на людей происходят в таких населённых пунктах, где власти не воспользовались своими полномочиями, не выстроили систему управления ситуацией на местах. amic.ru СМИ
19:32:26 06-05-2023
Вы уж как-то определитесь, обслюнявили, значит радостно облизали, я так понимаю.
09:09:28 07-05-2023
Гость. (19:32:26 06-05-2023) Вы уж как-то определитесь, обслюнявили, значит радостно обли... Иди сюдя я тебя обслюнявлю радостно. Сарказм. Ничего, что перед этим собака кала поела?
08:16:02 07-05-2023
Гость. (19:32:26 06-05-2023) Вы уж как-то определитесь, обслюнявили, значит радостно обли... Чтоб тебя хоть какой-то мужичонка радостно облизал на улице