В Новосибирске после смертельного ДТП пообещали отремонтировать несуществующий тротуар

В мэрии не уточнили, проложат ли тротуар перед ремонтом

08 апреля 2025, 20:15, ИА Амител

Дорожный конус / Фото: Sigmund / unsplash.com

В Новосибирске на улице Технической в Дзержинском районе произошло смертельное ДТП. Власти города рассказали Om1 Новосибирск, какие меры безопасности предусмотрены для пешеходов на этой улице.

"На большей части улицы Технической отсутствует тротуар", – признали в администрации.

Далее в письме мэрии говорится, что ремонт тротуара на этой улице включен в предварительный план работ на 2025 год. При этом не уточняется, проложат ли тротуар перед тем, как его ремонтировать.

Жители частного сектора в Дзержинском районе пытаются добиться безопасности дороги к отделению почты и магазину, которая идет по улице Технической.

"В общественную приемную мэра города Новосибирска за 2024 год – истекший период 2025 года поступило четыре обращения с жалобами на состояние и безопасность улицы Технической", – сказано в ответе мэрии.

Смертельное ДТП, о котором идет речь, произошло 22 марта. По предварительным данным, 32-летний водитель за рулем внедорожника Land Rover сбил пожилого мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм пешеход скончался в больнице.

Новосибирцы, живущие в частном секторе в Дзержинском районе, неоднократно высказывались об опасности для пешеходов на этой улице. Один из водителей даже провозгласил ее "дорогой смерти".