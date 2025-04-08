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Женщина погибла, трое детей и один взрослый пострадали при опрокидывании иномарки на Алтае

Все участники ДТП — члены одной семьи

08 апреля 2025, 13:10, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске при опрокидывании автомобиля погибла женщина, а также пострадали трое детей и мужчина, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 7 апреля около 22:00. Lexus LX450 перевернулся при подъеме на гору Тугая. В машине в тот момент находилась семья из пяти человек.

"В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончалась 33-летняя местная жительница. Кроме того, в республиканскую больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы 38-летний мужчина, а также трое несовершеннолетних детей в возрасте десяти, трех лет и одного года", – рассказали в ведомстве.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

ДТП Происшествия

Комментарии 6

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гость

14:26:19 08-04-2025

бухие на гору полезли? там же нормальная дорога есть

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Soyuzed

19:24:21 08-04-2025

гость (14:26:19 08-04-2025) бухие на гору полезли? там же нормальная дорога есть... у тебя сердце есть или ты только об одном думаешь?
причем тут бухие?
даже если выпившие это не дает тебе право осуждать людей за их пороки.

такие как ты смелые до тех пор пока с вами подобное не случится, тогда вы все как один хватаетесь за головушку и агрессивно реагируете на тех кто вашу семью трогает.

и еще прыгни с 5 этажа вниз головой, если выживешь потом напиши какие были ощущения.
у безбашенных есть шанс выжить будучи пьяными в стельку падают и с более высоких зданий и выживают.

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Гость

09:02:20 09-04-2025

Soyuzed (19:24:21 08-04-2025) у тебя сердце есть или ты только об одном думаешь?причем... А когда алкоголь стал смягчающим обстоятельством?

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Гость

12:59:36 09-04-2025

Soyuzed (19:24:21 08-04-2025) такие как ты смелые до тех пор пока с вами подобное не случится, тогда вы все как один хватаетесь за головушку и агрессивно реагируете на тех кто вашу семью трогает. вот именно. ты такой смелый пока твою семью пьяница за рулем не переедет

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мимопроходил

09:42:24 09-04-2025

а где там на фото Lexus LX450 ?

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Гость

12:44:28 09-04-2025

В 22.00 кромешная тьма , поперлись с детьми по горам..не жалко

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