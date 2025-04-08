Женщина погибла, трое детей и один взрослый пострадали при опрокидывании иномарки на Алтае
Все участники ДТП — члены одной семьи
08 апреля 2025, 13:10, ИА Амител
В Горно-Алтайске при опрокидывании автомобиля погибла женщина, а также пострадали трое детей и мужчина, сообщили в МВД Республики Алтай.
ДТП случилось 7 апреля около 22:00. Lexus LX450 перевернулся при подъеме на гору Тугая. В машине в тот момент находилась семья из пяти человек.
"В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончалась 33-летняя местная жительница. Кроме того, в республиканскую больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы 38-летний мужчина, а также трое несовершеннолетних детей в возрасте десяти, трех лет и одного года", – рассказали в ведомстве.
Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
14:26:19 08-04-2025
бухие на гору полезли? там же нормальная дорога есть
19:24:21 08-04-2025
гость (14:26:19 08-04-2025) бухие на гору полезли? там же нормальная дорога есть... у тебя сердце есть или ты только об одном думаешь?
причем тут бухие?
даже если выпившие это не дает тебе право осуждать людей за их пороки.
такие как ты смелые до тех пор пока с вами подобное не случится, тогда вы все как один хватаетесь за головушку и агрессивно реагируете на тех кто вашу семью трогает.
и еще прыгни с 5 этажа вниз головой, если выживешь потом напиши какие были ощущения.
у безбашенных есть шанс выжить будучи пьяными в стельку падают и с более высоких зданий и выживают.
09:02:20 09-04-2025
Soyuzed (19:24:21 08-04-2025) у тебя сердце есть или ты только об одном думаешь?причем... А когда алкоголь стал смягчающим обстоятельством?
12:59:36 09-04-2025
Soyuzed (19:24:21 08-04-2025) такие как ты смелые до тех пор пока с вами подобное не случится, тогда вы все как один хватаетесь за головушку и агрессивно реагируете на тех кто вашу семью трогает. вот именно. ты такой смелый пока твою семью пьяница за рулем не переедет
09:42:24 09-04-2025
а где там на фото Lexus LX450 ?
12:44:28 09-04-2025
В 22.00 кромешная тьма , поперлись с детьми по горам..не жалко