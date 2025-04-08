Женщина погибла, трое детей и один взрослый пострадали при опрокидывании иномарки на Алтае

Все участники ДТП — члены одной семьи

08 апреля 2025, 13:10, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске при опрокидывании автомобиля погибла женщина, а также пострадали трое детей и мужчина, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 7 апреля около 22:00. Lexus LX450 перевернулся при подъеме на гору Тугая. В машине в тот момент находилась семья из пяти человек.

"В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончалась 33-летняя местная жительница. Кроме того, в республиканскую больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы 38-летний мужчина, а также трое несовершеннолетних детей в возрасте десяти, трех лет и одного года", – рассказали в ведомстве.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.