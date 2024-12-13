В Новосибирске потушили пожар на площади 5 тыс. кв. метров

Спасатели боролись с открытым огнем около восьми часов

13 декабря 2024, 11:25, ИА Амител

Пожар на складе в Новосибирске / Фото: МЧС России

На складе в Новосибирске потушили открытый огонь на площади 5 тыс. кв. метров. Об этом сообщает МЧС России.

Возгорание случилось в ночь на 13 декабря. На складе хранились пластиковые изделия.

Сначала огонь охватил 3 тыс. кв. метров здания, но из-за сильного ветра быстро распространился еще на 2 тыс. "квадратов". В тушении участвовали 98 пожарных и 30 единиц техники. Пожарный поезд оказывал бесперебойную подачу воды, а для разведки были задействованы беспилотники.

По факту случившегося прокуратура Новосибирской области объявила проверку.