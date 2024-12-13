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В Новосибирске потушили пожар на площади 5 тыс. кв. метров

Спасатели боролись с открытым огнем около восьми часов

13 декабря 2024, 11:25, ИА Амител

Пожар на складе в Новосибирске / Фото: МЧС России
Пожар на складе в Новосибирске / Фото: МЧС России

На складе в Новосибирске потушили открытый огонь на площади 5 тыс. кв. метров. Об этом сообщает МЧС России.

Возгорание случилось в ночь на 13 декабря. На складе хранились пластиковые изделия.

Сначала огонь охватил 3 тыс. кв. метров здания, но из-за сильного ветра быстро распространился еще на 2 тыс. "квадратов". В тушении участвовали 98 пожарных и 30 единиц техники. Пожарный поезд оказывал бесперебойную подачу воды, а для разведки были задействованы беспилотники.

По факту случившегося прокуратура Новосибирской области объявила проверку.

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Комментарии 2

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Бдыщ

11:57:17 13-12-2024

Пятница... 13-е...

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Гость

15:08:49 13-12-2024

Бдыщ (11:57:17 13-12-2024) Пятница... 13-е...... Пожар вчера был, 12-го, болезный.

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